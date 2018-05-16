قامت العلامة التجارية الفرعية RealMe التابعة لشركة Oppo بإزاحة الستار رسميا عن هاتفها الذكي الأول على الإطلاق تحت إسم RealMe 1 في الهند. وهذا الهاتف يأتي بمواصفات تقنية جيدة وبسعر جذاب للغاية.

كما تلاحظون، الهاتف RealMe 1 الجديد يأتي بتصميم مميز، بما في ذلك الواجهة الخلفية الزجاجية التي تتخذ نمط الألماس على غرار الهاتف Oppo F7 Diamond Black. وبغض النظر عن التصميم، فهذا الهاتف يضم أيضا شاشة طويلة بحجم 6 إنش وبدقة 2160×1080 بكسل كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة ColorOS 5.0.

وبالنسبة للمواصفات التقنية الأخرى، فهي تشمل معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P60، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 6GB، فضلا عن بطارية بسعة 3410mAh، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وخلفية بدقة 13 ميجابكسل. وإلى جانب ذلك، فالهاتف RealMe 1 الجديد يأتي مع العديد من ميزات الذكاء الإصطناعي، بما في ذلك ذكاء إصطناعي يسمح بإدارة المعالج على نحو أفضل لتقديم أفضل أداء ممكن، فضلا عن ذكاء إصطناعي للتعامل مع التطبيقات التي تعمل في الخلفية لتحسين الكفاءة في إستهلاك الطاقة. وبطبيعة الحال، ميزات الذكاء الإصطناعي تمتد أيضا إلى الكاميرا.

الهاتف RealMe 1 يفتقر إلى مستشعر بصمات الأصابع، ولكنه يأتي مع خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه. وإلى جانب ذلك، فهو يضم ثلاثة منافذ بحيث يمكن لمنفذين إحتواء إثنتين من بطاقات 4G SIM، في حين يمكن للمنفذ الثالث والأخير إحتواء بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD.

عموما، الهاتف RealMe 1 سيصل في البداية إلى الهند وسيكلف ما يعادل 112€ للنسخة التي تضم 3GB من الذاكرة العشوائية و32GB من الذاكرة الداخلية. وسيصبح هذا الهاتف متاحا للشراء بشكل رسمي في الهند إبتداء من 25 مايو.