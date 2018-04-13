كشفت شركة HP عن مجموعة من منتجاتها من الجيل الجديد، والتى تضم أجهزة لاب توب وأجهزة مكتبية وغيرها، وتتضمن جميعها المساعد الشخصى كورتانا من مايكروسوفت وتعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، فضلا عن وجود برامج قراءة بصمات الأصابع مع Windows Hello لتسجيل الدخول السريع والآمن.
لاب توب HP
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فيأتى لاب توب HP Pavilion x360s بخيارين فيما يتعلق بقياس الشاشة أحدهما 14 أو 15 بوصة، وهو يمتلك واجهة Windows Hello، مع مستشعر بمصة الإصبع لتسجيل الدخول، كما يمكن طيه لتحويله إلى جهاز لوحى، بالإضافة إلى دعمه بشاشة لمسية.
ويأتى الجهاز مدعوم بمعالج من الجيل الثامن Intel Core i5 وi7، فيما تأتى نسخة 14 بوصة بكارت شاشة NVIDIA MX130، أما نسخة 15 بوصة فتوفر كارت شاشة AMD Radeon 530، ويمتلك الجهاز بطارية يمكنها العمل حتى 11.75 ساعة، جنبا إلى جنب ذاكرة داخلية تتروح من 512 جيجا بايت إلى 2 تيرا بايت.
أما الجهاز المكتبى HP Pavilion Desktop portfolio، فهو كمبيوتر مكتبى يمتلك معالج من الجيل الثامن Intel Core i+، مع وجود كارت شاشة NVIDIA GTX 1060 أو AMD Radeon RX 580 حسب رغبة المستخدم، وذاكرة داخلية تتراوح بين 512 إلى 3 تيرا بايت.
فى حين أن جهاز العاب HP Pavilion Gaming Desktops يأتى بخيارين هما 690 و790، وهما يوفران معالج من الجيل الثامن Intel Core i7 سداسى النواة، وكارت شاشة من الجيل الثانى AMD Ryzen، وذاكرة وصول عشوائى 16 جيجا بايت DDR4.
GMT 23:54 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانآبل تطلق تقنية "GymKit" الخاصة بالأجهزة الرياضية في الإمارات
GMT 23:51 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانهاتف هواوي Y7 Prime 2018 يحقق المعادلة الصعبة ويغير مفاهيم الهواتف الذكية
GMT 23:50 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانسامسونج تقدم تحديث مميز لسماعات "Gear IconX"
GMT 23:49 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانهواوي تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي هذا العام
GMT 23:36 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانحجب تطبيق تلجرام للرسائل المشفرة في روسيا بأمر من القضاء
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك