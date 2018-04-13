كشفت شركة HP عن مجموعة من منتجاتها من الجيل الجديد، والتى تضم أجهزة لاب توب وأجهزة مكتبية وغيرها، وتتضمن جميعها المساعد الشخصى كورتانا من مايكروسوفت وتعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، فضلا عن وجود برامج قراءة بصمات الأصابع مع Windows Hello لتسجيل الدخول السريع والآمن.

لاب توب HP

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فيأتى لاب توب HP Pavilion x360s بخيارين فيما يتعلق بقياس الشاشة أحدهما 14 أو 15 بوصة، وهو يمتلك واجهة Windows Hello، مع مستشعر بمصة الإصبع لتسجيل الدخول، كما يمكن طيه لتحويله إلى جهاز لوحى، بالإضافة إلى دعمه بشاشة لمسية.

ويأتى الجهاز مدعوم بمعالج من الجيل الثامن Intel Core i5 وi7، فيما تأتى نسخة 14 بوصة بكارت شاشة NVIDIA MX130، أما نسخة 15 بوصة فتوفر كارت شاشة AMD Radeon 530، ويمتلك الجهاز بطارية يمكنها العمل حتى 11.75 ساعة، جنبا إلى جنب ذاكرة داخلية تتروح من 512 جيجا بايت إلى 2 تيرا بايت.

أما الجهاز المكتبى HP Pavilion Desktop portfolio، فهو كمبيوتر مكتبى يمتلك معالج من الجيل الثامن Intel Core i+، مع وجود كارت شاشة NVIDIA GTX 1060 أو AMD Radeon RX 580 حسب رغبة المستخدم، وذاكرة داخلية تتراوح بين 512 إلى 3 تيرا بايت.

فى حين أن جهاز العاب HP Pavilion Gaming Desktops يأتى بخيارين هما 690 و790، وهما يوفران معالج من الجيل الثامن Intel Core i7 سداسى النواة، وكارت شاشة من الجيل الثانى AMD Ryzen، وذاكرة وصول عشوائى 16 جيجا بايت DDR4.