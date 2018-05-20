يقوم حاليا موقع "فيسبوك" بتطوير منصة تدعي "براندت كونتنت ماتشينج" للربط بين المسوقين والمؤثرين، وذلك بحسب تسريب لإحدي المواقع المتخصة بأخبار فيس بوك.

وتحمل المنصة ثلاث مزايا رئيسية، "البحث، اقتراح المؤثرين، حفظ قوائم المؤثرين".

وتسمح المنصة للمسوقين بوضع معايير الاستهداف مثل البلد والجنس والعمر والمستوى التعليمي وغير ذلك وبعدها تعرض نتائج البحث عن المؤثرين القادرين على الوصول إلى هدف المسوقين.

وترتب "فيسبوك" نتائج بحثها من المؤثرين بحسب مدى تطابقهم مع استهداف البحث ونسبة الوصول للمنشورات ومعدلات التفاعل وعدد المتابعين ومشاهدات الفيديوهات