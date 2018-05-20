يقوم حاليا موقع "فيسبوك" بتطوير منصة تدعي "براندت كونتنت ماتشينج" للربط بين المسوقين والمؤثرين، وذلك بحسب تسريب لإحدي المواقع المتخصة بأخبار فيس بوك.
وتحمل المنصة ثلاث مزايا رئيسية، "البحث، اقتراح المؤثرين، حفظ قوائم المؤثرين".
وتسمح المنصة للمسوقين بوضع معايير الاستهداف مثل البلد والجنس والعمر والمستوى التعليمي وغير ذلك وبعدها تعرض نتائج البحث عن المؤثرين القادرين على الوصول إلى هدف المسوقين.
وترتب "فيسبوك" نتائج بحثها من المؤثرين بحسب مدى تطابقهم مع استهداف البحث ونسبة الوصول للمنشورات ومعدلات التفاعل وعدد المتابعين ومشاهدات الفيديوهات
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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