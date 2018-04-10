أهم مواصفات هاتف هواوي mate 20

تستعد هواوي للكشف عن هاتف Mate 20 بحلول فصل الخريف المقبل، وإليكم بعض المواصفات المسربة عنه، كما جاءت بموقع هندي شهير.
يمتلك الهاتف شرائح معالج Kirin 980، ويعتمد المعالج على شرائح Cortex-A75 عالية الأداء، ومن المنتظر أن يتم تصنيع هذا المعالج وفقا لتقنية 7nm المتطورة التي تقدمها TSMC والتي من المفترض أن توفر تحسين أكبر في الطاقة.
كما يمتلك كاميرا خلفية Leica Triple Camera الثلاثية، فضلا عن جهاز استشعار لبصمة الإصبع مميزة وغيرها من المواصفات.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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