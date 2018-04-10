أهم مواصفات هاتف هواوي mate 20

تستعد هواوي للكشف عن هاتف Mate 20 بحلول فصل الخريف المقبل، وإليكم بعض المواصفات المسربة عنه، كما جاءت بموقع هندي شهير.

يمتلك الهاتف شرائح معالج Kirin 980، ويعتمد المعالج على شرائح Cortex-A75 عالية الأداء، ومن المنتظر أن يتم تصنيع هذا المعالج وفقا لتقنية 7nm المتطورة التي تقدمها TSMC والتي من المفترض أن توفر تحسين أكبر في الطاقة.

كما يمتلك كاميرا خلفية Leica Triple Camera الثلاثية، فضلا عن جهاز استشعار لبصمة الإصبع مميزة وغيرها من المواصفات.