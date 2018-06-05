تعمل أبل جاهدة في الآونة الأخيرة لجعل سيري أكثر فائدة لمستخدمي iOS أو Mac في ظل المنافسة الشرسة مع مساعد جوجل ومساعد أليكسا من أمازون.
و اليوم، أعلنت شركة أبل أن سيري سوف تزداد ذكاء وإيجابية بفضل تطبيق جديد يسمى Shortcuts، و الذي سوف يتيح لك بناء الأوامر الخاصة بك مع أي تطبيق وتتفاعل مع سيري. على سبيل المثال إذا أنشئت مختصر باسم “وقت الشاطيء” وعند إستخدامه ستقوم سيري بالبحث في حالة الطقس وإعطائك التقرير عن حالة الطقس في هذا اليوم قبل ذهابك إلى الشاطيء.
و سوف يسمح Shortcuts أيضًا لسيري بتقديم اقتراحات مثلاً لتذكيرك باللإتصال بأقاربك أو أصدقائك في يوم عيد ميلادهم،أو بعاداتك اليومية التي تتعلمها سيري من خلال إستخدامك اليومي.
وتبدو فكرة Shortcuts نتاج إستحواذ أبل على Workflow العام الماضي وهو تطبيق يسمح بعمل أكثر من مهمة في وقت واحد وهو ما سيجعل سيري أفضل مع الوقت.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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