يعكف مطورو تطبيق "واتسآب"، على تحديث خاصية سحب الرسائل المرسلة غير المرغوب فيها حال إرسالها، وفقا لما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية.

ونقلت الصحيفة، أن"واتسآب" سيزيد المدة المتاحة للمستخدمين لحذف الرسائل إلى أكثر من ساعة.

وكان"واتسآب" قد أطلق خدمة سحب الرسائل المرسلة في أكتوبر 2017، لكن الفترة التي كان مسموحًا فيها القيام بذلك لا تتجاوز 7 دقائق فقط من توقيت إرسال الرسالة.

ويخطط القائمون على"واتسآب" لتوسيع فترة السماح من 7 دقائق إلى 68 دقيقة و16 ثانية، وهو ما يعادل 10 أضعاف الوقت المسموح به حاليا لاستدعاء الرسائل.