يعكف مطورو تطبيق "واتسآب"، على تحديث خاصية سحب الرسائل المرسلة غير المرغوب فيها حال إرسالها، وفقا لما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية.
ونقلت الصحيفة، أن"واتسآب" سيزيد المدة المتاحة للمستخدمين لحذف الرسائل إلى أكثر من ساعة.
وكان"واتسآب" قد أطلق خدمة سحب الرسائل المرسلة في أكتوبر 2017، لكن الفترة التي كان مسموحًا فيها القيام بذلك لا تتجاوز 7 دقائق فقط من توقيت إرسال الرسالة.
ويخطط القائمون على"واتسآب" لتوسيع فترة السماح من 7 دقائق إلى 68 دقيقة و16 ثانية، وهو ما يعادل 10 أضعاف الوقت المسموح به حاليا لاستدعاء الرسائل.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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