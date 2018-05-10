تعرف على مواصفات هاتف شاومي mi 7 قبل الكشف عنه

اقترب موعد الكشف عن هاتف شاومي الرئيسي، حيث لن تبتعد الشركة الصينية وأحد أكبر 5 مصنعين للهواتف في العالم عن بقية الشركات الصينية في استنساخ شكل الايفون X كما هو واضح من الصور المسربة حديثاً.

الشركة وكما هو معتاد ستكشف عن جهازين Mi 7 و Mi 7 Plus سيكون الاول مع شاشة بحجم 5.7 إنش والاخر بشاشة تتجاوز 6 إنش ربما 6.1 إنش مع استغلال للحواف بشكل واضح لتصغير ابعاد الهاتف.

ستعمل الهاتفين بمعالج السنة الرئيسي هذا الموسم سناب دراغون 845 مع خيارات 4 و 6 و 8GB للرام وخيارات اخرى للذاكرة تبدأ من 64GB وصولاً إلى 256GB.

كما هو واضح في الصور ستقدم الهاتفين ميزة الكاميرا المزدوجة من الخلف مع دعم الاوضاع المنتشرة حاليا مثل العزل والتقريب وغيرها وبالتأكيد سوف تستخدم الهاتفين النسخة الحدث من نظام اندرويد أوريو 8.1، ويشار إلى أن الشركة ستكشف عن الهاتف في 23 مايو ونتعرف على كافة التفاصيل.