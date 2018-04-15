قام بعض من موطفى شركة أبل وعددهم 29 موظف بتسريب العديد من البيانات السرية للشركة عن منتجاتها العام الماضى وقد تم القبض على 12 منهم وللتأكد من معرفة أولئك الذين يعملون لدى أبل ما يمكن أن يحدث لهم إذا قاموا بنقل البيانات السرية لوسائل الإعلام كتبت أبل "هؤلاء الموظفين لن يفقدون وظائفهم فقط بل سيواجهون صعوبة كبيرة فى العثور على عمل فى مكان أخر كما سيتعرضون للسجن والغرامة أيضا" وقد تم تسريب هذه المذكرة السرية الداخلية أيضا.
سردت أبل بعض المعلومات السرية التى تم تسريبها بالفعل ففى إحدى الحالات قام رئيس قسم هندسة البرمجيات بشركة أبل فى إجتماع بالإشارة أن بعض مميزات الهاتف ستتأخر وقام موظف بالشركة بتسريب هذه المعلومات لوسائل الإعلام مما أدى إلى طرده من الشركة كما تم تسريب تفاصيل عن الهاتف iphone X و ساعة أبل قبل إطلاقهما فى العام الماضى وتم أيضا معرفة من قام بتسريب هذه المعلومات وتم طرده.
تعمل الشركة بشكل كبير على منع سرقة الملكية الفكرية لديهم وتحديد الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى المعلومات التى لا يحق لهم الحصول عليها وعلى الرغم من ذلك تستمر المعلومات فى الخروج من أبل على الرغم من أن الشركة لديها الوسائل لإكتشاف من يقوم بتسريب المعلومات من الشركة كما انها أيضا قامت بتهديد موظفيها عبر المذكرة السرية الداخلية التى تم تسريبها أيضا بأنه من سيقوم بتسريب المعلومات من الشركة لن يتم طرده فقط ولكن قد يتعرض للسحن والغرامة.
GMT 23:07 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسان"سامسونج" تطور هاتف جديد لا يتصل بالإنترنت
GMT 17:05 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانفايرفوكس جديد لـ"آي فون" يمنع المواقع من تتبع المستخدمين
GMT 17:04 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانزيادة إنفاق مستخدمي آي فون على التطبيقات بنسبة 23%
GMT 17:02 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسان"غوغل غو" يحل بطء سرعة الإنترنت في أفريقيا
GMT 23:34 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانمعالجات "كور آي 9" للحاسبات المحمولة تقلّص فارق الكفاءة مع "المكتبية"
ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
أرسل تعليقك