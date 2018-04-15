قام بعض من موطفى شركة أبل وعددهم 29 موظف بتسريب العديد من البيانات السرية للشركة عن منتجاتها العام الماضى وقد تم القبض على 12 منهم وللتأكد من معرفة أولئك الذين يعملون لدى أبل ما يمكن أن يحدث لهم إذا قاموا بنقل البيانات السرية لوسائل الإعلام كتبت أبل "هؤلاء الموظفين لن يفقدون وظائفهم فقط بل سيواجهون صعوبة كبيرة فى العثور على عمل فى مكان أخر كما سيتعرضون للسجن والغرامة أيضا" وقد تم تسريب هذه المذكرة السرية الداخلية أيضا.

سردت أبل بعض المعلومات السرية التى تم تسريبها بالفعل ففى إحدى الحالات قام رئيس قسم هندسة البرمجيات بشركة أبل فى إجتماع بالإشارة أن بعض مميزات الهاتف ستتأخر وقام موظف بالشركة بتسريب هذه المعلومات لوسائل الإعلام مما أدى إلى طرده من الشركة كما تم تسريب تفاصيل عن الهاتف iphone X و ساعة أبل قبل إطلاقهما فى العام الماضى وتم أيضا معرفة من قام بتسريب هذه المعلومات وتم طرده.

تعمل الشركة بشكل كبير على منع سرقة الملكية الفكرية لديهم وتحديد الأفراد الذين يحاولون الوصول إلى المعلومات التى لا يحق لهم الحصول عليها وعلى الرغم من ذلك تستمر المعلومات فى الخروج من أبل على الرغم من أن الشركة لديها الوسائل لإكتشاف من يقوم بتسريب المعلومات من الشركة كما انها أيضا قامت بتهديد موظفيها عبر المذكرة السرية الداخلية التى تم تسريبها أيضا بأنه من سيقوم بتسريب المعلومات من الشركة لن يتم طرده فقط ولكن قد يتعرض للسحن والغرامة.