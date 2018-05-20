أضافت جوجل لإصدارات الهواتف من "جوجل فويس" لنظامي تشغيل الأندرويد والآي أو إس، تحديث جديد لتسجيل تحيات البريد الصوتي.
وحتى الآن، اضطر مستخدمو Google Voice إلى الانتقال إلى الموقع حال حاجتهم لتسجيل تحيات البريد الصوتي وإدارتها، ولكن بعد التحديث الأخير يمكن تنفيذ جميع هذه الإجراءات مباشرة على جهاز الأندرويد أو iOS.
ولأن جوجل لم تحدث التغيير الرسمي للتحديث، فإن المستخدم يحتاج إلى معرفة أن خيار تسجيل رسائل البريد الصوتي والمتاح الآن في الإصدار 5.10 على الأندرويد و2.19 على أجهزة iOS.
ولبدء تسجيل رسالة ترحيب عبر البريد الصوتي، يجب على المستخدم الانتقال إلى إعدادات التطبيق والانتقال إلى خيار "تحية بريد صوتي" وتحديد "تسجيل تحية" واختيار "اضغط للتسجيل" لبدء تسجيل التحية
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