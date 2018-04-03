باور بانك جديد بتقنية الحث الكهربائي

تزخر أسواق الإلكترونيات بموديلات عديدة من بطاريات باور بانك أو البطاريات الإضافية لشحن الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أثناء التنقل، وتعمل معظم هذه البطاريات بالكابل. وهناك بعض الموديلات، التي تعمل بتقنية الشحن اللاسلكي، ومنها بطارية ألترون PB 8000 wireless.

وتعمل البطارية على شحن الأجهزة الجوالة عن طريق الكابل، علاوة على أنها تدعم تقنية الحث الكهربائي في حالة الأجهزة المتوافقة مع هذه التقنية، وتمتاز البطارية المدمجة بسعة تصل إلى 8000 مللي أمبير ساعة.

وأعلنت الشركة الألمانية أن سعر بطارية الباور بانك PB 8000 wireless الجديدة يبلغ نحو 40 يورو.