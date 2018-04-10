الكشف عن oneplus 6 في 5 مايو المقبل

تطلق "وان بلس" الصينية هاتفها الذكي الجديد OnePlus 6 في 5 مايو المقبل، وذلك في حدث كبير تعقده الشركة في مدينة شنجن الصينية، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
كما جاءت هذه المعلومات من خلال الدعوة التي أرسلتها الشركة لوسائل الإعلام والتي تكشف عن الموعد ومكان انعقاد الحدث، ومن المنتظر أن يأتي هاتف OnePlus 6 بمعالج Snapdragon 845، وذاكرة تخزين عشوائي 8 جيجا بايت، إضافة إلى كاميرا مزدوجة في الخلف، مع وجود بطارية بقوة 3300mAh، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1، مع واجهة OxygenOS
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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