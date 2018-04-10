الكشف عن oneplus 6 في 5 مايو المقبل

تطلق "وان بلس" الصينية هاتفها الذكي الجديد OnePlus 6 في 5 مايو المقبل، وذلك في حدث كبير تعقده الشركة في مدينة شنجن الصينية، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

كما جاءت هذه المعلومات من خلال الدعوة التي أرسلتها الشركة لوسائل الإعلام والتي تكشف عن الموعد ومكان انعقاد الحدث، ومن المنتظر أن يأتي هاتف OnePlus 6 بمعالج Snapdragon 845، وذاكرة تخزين عشوائي 8 جيجا بايت، إضافة إلى كاميرا مزدوجة في الخلف، مع وجود بطارية بقوة 3300mAh، وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8.1، مع واجهة OxygenOS