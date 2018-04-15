من أجل حماية الناس والثروة الحيوانية والبنية التحتية، أطلق مركز ولاية كارناتاكا بالهند تطبيقا يحمل اسم Sidilu صمم خصيصا لرصد الكوارث الطبيعية، والذى يقدم تحذيرات للمستخدمين بشأن البرق والعواصف الرعدية الخطيرة.

وسيُصدر التطبيق، الذى يمكن تحميله مجانًا من جوجل بلاى أو آب ستور، تحذيرات لمستخدمى الهواتف الذكية قبل 45 دقيقة من الصاعقة، إذ سيشير التنبيه باللون الأحمر إلى أن المستخدم فى منطقة الخطر، حيث سيكون هناك احتمال 90٪ للصعق داخل دائرة نصف قطرها 1 كم من الموقع، وبالمثل سيشير اللون البرتقالى إلى احتمال حدوث الضربة داخل دائرة نصف قطرها 5 متر مربع، والأصفر فى حدود 15 مترا مربعا، أما إذا انبثق تنبيه أخضر على الشاشة، فسيكون المستخدم آمنًا.

وقال سرينيفاس ريدى، مدير مركز الولاية، إن التطبيق الذى طورته Earth Networks، وهى شركة مقرها الولايات المتحدة، يمكنه أيضا إعلام المستخدمين بالتدابير التى ستساعدهم فى تأمين أنفسهم، إذ قامت الشركة بتركيب 10 أجهزة استشعار فى أجزاء مختلفة من الولاية لتتبع ضربات الصواعق، وسيعمل التطبيق فى 90 دولة، بما فى ذلك فى أفريقيا والولايات المتحدة.