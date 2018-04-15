من أجل حماية الناس والثروة الحيوانية والبنية التحتية، أطلق مركز ولاية كارناتاكا بالهند تطبيقا يحمل اسم Sidilu صمم خصيصا لرصد الكوارث الطبيعية، والذى يقدم تحذيرات للمستخدمين بشأن البرق والعواصف الرعدية الخطيرة.
وسيُصدر التطبيق، الذى يمكن تحميله مجانًا من جوجل بلاى أو آب ستور، تحذيرات لمستخدمى الهواتف الذكية قبل 45 دقيقة من الصاعقة، إذ سيشير التنبيه باللون الأحمر إلى أن المستخدم فى منطقة الخطر، حيث سيكون هناك احتمال 90٪ للصعق داخل دائرة نصف قطرها 1 كم من الموقع، وبالمثل سيشير اللون البرتقالى إلى احتمال حدوث الضربة داخل دائرة نصف قطرها 5 متر مربع، والأصفر فى حدود 15 مترا مربعا، أما إذا انبثق تنبيه أخضر على الشاشة، فسيكون المستخدم آمنًا.
وقال سرينيفاس ريدى، مدير مركز الولاية، إن التطبيق الذى طورته Earth Networks، وهى شركة مقرها الولايات المتحدة، يمكنه أيضا إعلام المستخدمين بالتدابير التى ستساعدهم فى تأمين أنفسهم، إذ قامت الشركة بتركيب 10 أجهزة استشعار فى أجزاء مختلفة من الولاية لتتبع ضربات الصواعق، وسيعمل التطبيق فى 90 دولة، بما فى ذلك فى أفريقيا والولايات المتحدة.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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