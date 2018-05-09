أتاح موقع "جوجل" لمستخدميه استخدام تذاكر الجوال لأحداث السفر والترفيه من خلال "جوجل باي"، حسبما أفادت تقارير عالمية صادرة اليوم.
ويتيح Google Pay ويتم فعل ذلك باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الولاء، لكن سيجد مستخدمو أندرويد بطاقات الصعود الرقمي وتذاكر scannable داخل التطبيق، وذلك بعدما أضافت شركة Southwest Airlines هذه الميزة إلى تطبيقها في الواقع قبل يوم واحد من مؤتمر جوجل.
وتعاونت جوجل مع شركة Urban Airship "لإنشاء تجارِب مبسطة وجذابة حول التذاكر الرقمية وتذاكر السفر"، بها عدد من علامات السفر والترفيه مثل Alaska Airlines وRegal Cinemas من نظام Urban Airship، مما يتيح "تحديثات في الوقت الفعلي مثل تغيير وقت المغادرة، وتخصيص الرسائل بين شخصين داخل البطاقة، وأيضا من خلال إشعارات قفل الشاشة
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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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