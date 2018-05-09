أتاح موقع "جوجل" لمستخدميه استخدام تذاكر الجوال لأحداث السفر والترفيه من خلال "جوجل باي"، حسبما أفادت تقارير عالمية صادرة اليوم.

ويتيح Google Pay ويتم فعل ذلك باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الولاء، لكن سيجد مستخدمو أندرويد بطاقات الصعود الرقمي وتذاكر scannable داخل التطبيق، وذلك بعدما أضافت شركة Southwest Airlines هذه الميزة إلى تطبيقها في الواقع قبل يوم واحد من مؤتمر جوجل.

وتعاونت جوجل مع شركة Urban Airship "لإنشاء تجارِب مبسطة وجذابة حول التذاكر الرقمية وتذاكر السفر"، بها عدد من علامات السفر والترفيه مثل Alaska Airlines وRegal Cinemas من نظام Urban Airship، مما يتيح "تحديثات في الوقت الفعلي مثل تغيير وقت المغادرة، وتخصيص الرسائل بين شخصين داخل البطاقة، وأيضا من خلال إشعارات قفل الشاشة