فيسبوك تتيح خاصية الاشتراك بمقابل مالي في المجموعات

أعلنت شركة فيسبوك، عن تغيير جديد لأصحاب المجموعات على شبكتها الاجتماعية، حيث ستبدأ بإتاحة الاشتراك بمقابل مادي، لجعل أصحاب المجموعات يحققون استفادة مادية لدعمهم للاستمرار في أعمالهم، وفقا لما ذكره موقع عالم التقنية.
وسيكون بإمكان مؤسسي المجموعات إضافة خيار الاشتراك بمقابل مادي، حتى يتسنى لهم الحصول على دعم المشتركين الذين يحصلون على فائدة من المحتوى الذي تقدمه المجموعة، فمثلاً لو كان مدرس يقدم دروس مميزة ويريد الحصول على مقابل لأعماله، سيكون بإمكانه إضافة خاصية الاشتراك لمجموعته، وجعل الأعضاء يدفعون مقابل الاشتراك فيها.
وقالت "فيسبوك" أن هذه الخطوة تأتي لدعم أصحاب المجموعات، حيث يقضون الكثير من الوقت لتنظيم العمل عليها وتقديم أشياء مميزة، لذلك فإن الشبكة ترغب بإتاحة الفرصة لهم للحصول على مقابل مادي لتعويضهم عن جهدهم ووقتهم.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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