فيسبوك تتيح خاصية الاشتراك بمقابل مالي في المجموعات

أعلنت شركة فيسبوك، عن تغيير جديد لأصحاب المجموعات على شبكتها الاجتماعية، حيث ستبدأ بإتاحة الاشتراك بمقابل مادي، لجعل أصحاب المجموعات يحققون استفادة مادية لدعمهم للاستمرار في أعمالهم، وفقا لما ذكره موقع عالم التقنية.

وسيكون بإمكان مؤسسي المجموعات إضافة خيار الاشتراك بمقابل مادي، حتى يتسنى لهم الحصول على دعم المشتركين الذين يحصلون على فائدة من المحتوى الذي تقدمه المجموعة، فمثلاً لو كان مدرس يقدم دروس مميزة ويريد الحصول على مقابل لأعماله، سيكون بإمكانه إضافة خاصية الاشتراك لمجموعته، وجعل الأعضاء يدفعون مقابل الاشتراك فيها.

وقالت "فيسبوك" أن هذه الخطوة تأتي لدعم أصحاب المجموعات، حيث يقضون الكثير من الوقت لتنظيم العمل عليها وتقديم أشياء مميزة، لذلك فإن الشبكة ترغب بإتاحة الفرصة لهم للحصول على مقابل مادي لتعويضهم عن جهدهم ووقتهم.