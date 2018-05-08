قررت شبكة تويتر السير علي خطي تليجرام وواتس آب وسيجنال، من خلال إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين تبادل الرسائل بشكل مشفر، حيث لاحظت مستخدمة تدعى تلك الخاصية "Jane Manchun Wong".
وبحسب تغريدة وونغ فإن محادثات تويتر المشفرة تختلف عن واتس آب وآي ماسيج لأبل، بل يختار المستخدم بدء محادثة سرية مشفرة بنفس الكيفية التي تعمل بها محادثات فيس بوك مسنجر.
وهي كالتالي:
افتح تطبيق تويتر في هاتفك أندرويد.
افتح محادثة بينك وبين الآخر التي تريد إجراء دردشة سرًا.
انقر على أيقونة المعلومات في الزاوية العليا اليمنى من هاتفك.
اختر "بدء رسالة نصية سرًا"، ستُفتح نافذة جديدة لبدء الدردشة المشفرة.
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