اكتشاف سماعة أذن ذكية جديدة لضعاف السمع

اكتشف الأمريكى "زهو شن"، الباحث فى جامعة "كولومبيا" الأمريكية، بمساعدة شركة تقنيات السمع المعرفي الأمريكية، سماعة أذن جديدة تعتمد على الحسابات اللوغاريتمية مستعينة بالذكاء الاصطناعي.

وهذه السماعة لديها قادرة على التقاط وتكبير الصوت لتمكن المريض من سماع الأصوات من حوله برغم الضوضاء المنتشرة فى المكان.

ويركز الجهاز الجديد على النشاط العصبي للقشرة السمعية التى يدور ينتقل من خلالها حديث المتكلم، حيث تتم هذه العملية في أقل من عشر ثوانٍ.

ولم يتم تسويق السماعة الجديدة بعد على نطاق واسع، رغم اجتيازها كل الاختبارات التى أجريت على مرض ضعاف السمع، وينتظر تسويق السماعة الجديدة على نطاق واسع فى الفترة المقبلة.