اكتشاف سماعة أذن ذكية جديدة لضعاف السمع

اكتشف الأمريكى "زهو شن"، الباحث فى جامعة "كولومبيا" الأمريكية، بمساعدة شركة تقنيات السمع المعرفي الأمريكية، سماعة أذن جديدة تعتمد على الحسابات اللوغاريتمية مستعينة بالذكاء الاصطناعي.
وهذه السماعة لديها قادرة على التقاط وتكبير الصوت لتمكن المريض من سماع الأصوات من حوله برغم الضوضاء المنتشرة فى المكان.
ويركز الجهاز الجديد على النشاط العصبي للقشرة السمعية التى يدور ينتقل من خلالها حديث المتكلم، حيث تتم هذه العملية في أقل من عشر ثوانٍ.
ولم يتم تسويق السماعة الجديدة بعد على نطاق واسع، رغم اجتيازها كل الاختبارات التى أجريت على مرض ضعاف السمع، وينتظر تسويق السماعة الجديدة على نطاق واسع فى الفترة المقبلة.
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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