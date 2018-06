تعمل شركة كوالكوم الأميركية على تصنيع معالج جديدة من فئة سناب دراجون موجهة بشكل أساسي لنظام التشغيل أندرويد جو "Android Go".

وبحسب التقرير الجديد الصادر من موقع "XDA Developers" فان كوالكوم ستقوم بالكشف عن معالجات من طراز Snapdragon 429 و Snapdragon 439، والتي ستعتمد في صناعتها على تقنية 14 نانومتر.

بالإضافة إلى هذين المعالجين يقال بأن الشركة أيضاً ستعمل على إطلاق معالج أخر باسم Snapdragon 450 المرتبط بمعالج Snapdragon 625 وجميع هذه المعالجات كما ذكرنها ستعمل بشكل أساسي على نظام أندرويد أوريو 8.1 جو.

وللتذكير نسخة أندرويد جو، هي نسخة مصغرة من نظام أوريو 8.0 و أوريو 8.1 ومن المفترض أن تسمح النسخة المصغرة من النظام للأجهزة التي تمتلك 512 ميجابايت إلى 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بالعمل كأجهزة هواتف ذكية قادرة على تصفح الويب واستعمال التطبيقات بشكل أفضل.

وتجدير الإشارة إلى أن أندرويد جو يوفر العديد من التطبيقات تحت إسم GO مثل "Google Assistant Go و YouTube Go و Google Maps Go و Gmail Go وGboard و Google Play وChrome و Files Go".