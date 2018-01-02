50 مليون دولار حصيلة راتب رئيس أبل خلال 7 سنوات

شهد راتب الرئيس التنفيذى لشركة أبل "تيم كوك" ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2017، حيث حصل على نحو 12.8 مليون دولار، إضافة إلى طائرة خاصة لرحلاته، وفيما يلى نلقى نظرة على راتب "تيم كوك منذ تعيينه وحتى الآن، مع ملاحظة أن هذه الأرقام تكشف عن راتبه الذى يتقاضاه من الشركة نظير عمله دون حساب قيمة اسهمه أو أعماله التجارية التى تكشف عن ثروته الحقيقية.

- عام 2011

عندما دخل تيم كوك إلى شركة أبل، كان راتبه الأساسى 900 ألف دولار سنويا أى 75 ألف دولار شهريا.

- عام 2012

رفعت شركة أبل راتب كوك إلى 4.17 مليون دولار سنويا، بمعدل 347.5 ألف دولار شهريا، وهو ما يعتبر تحسين ملحوظ فى راتب تيم كوك.

- عام 2013

لم يكن هذا العام جيد لشركة أبل من حيث قيمة أسهمها، وهو ما أثر أيضا على تيم كوك، حيث ظل راتبه ثابت عند 4 ملايين دولار سنويا.

- عام 2014

خلال هذا العام، حصل الرئيس التنفيذى لشركة أبل على مكافأة تزيد على 50%، وبلغ راتبه السنوى نحو 9.2 مليون دولار.

- عام 2015

فيما بلغ راتبه فى 2015 نحو 10.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار عن العام السابق، نتيجة حصوله على بعض المكافئات والحوافز.

- عام 2016

كان هذا العام يعد عان تخفيض الأجور، ولم يتمكن "كوك" من النجاة أيضا من هذا الأمر، حيث حصل على راتب سنوى قدره 8.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.6 مليون دولار عن العام السابق له 2015.

- عام 2017

حصل تيم كوك خلال العام الجارى 2017 على 12.8 مليون دولار، وهو إجمالى راتبه الذى يبلغ 3.06 مليون دولار، و9.3 مليون دولار من المكافآت النقدية، والباقى عبارة عن تعويضات إضافية.