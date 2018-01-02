50 مليون دولار حصيلة راتب رئيس أبل خلال 7 سنوات

شهد راتب الرئيس التنفيذى لشركة أبل "تيم كوك" ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2017، حيث حصل على نحو 12.8 مليون دولار، إضافة إلى طائرة خاصة لرحلاته، وفيما يلى نلقى نظرة على راتب "تيم كوك منذ تعيينه وحتى الآن، مع ملاحظة أن هذه الأرقام تكشف عن راتبه الذى يتقاضاه من الشركة نظير عمله دون حساب قيمة اسهمه أو أعماله التجارية التى تكشف عن ثروته الحقيقية.
- عام 2011
عندما دخل تيم كوك إلى شركة أبل، كان راتبه الأساسى 900 ألف دولار سنويا أى 75 ألف دولار شهريا.
- عام 2012
رفعت شركة أبل راتب كوك إلى 4.17 مليون دولار سنويا، بمعدل 347.5 ألف دولار شهريا، وهو ما يعتبر تحسين ملحوظ فى راتب تيم كوك.
- عام 2013
لم يكن هذا العام جيد لشركة أبل من حيث قيمة أسهمها، وهو ما أثر أيضا على تيم كوك، حيث ظل راتبه ثابت عند 4 ملايين دولار سنويا.
- عام 2014
خلال هذا العام، حصل الرئيس التنفيذى لشركة أبل على مكافأة تزيد على 50%، وبلغ راتبه السنوى نحو 9.2 مليون دولار.
- عام 2015
فيما بلغ راتبه فى 2015 نحو 10.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار عن العام السابق، نتيجة حصوله على بعض المكافئات والحوافز.
- عام 2016
كان هذا العام يعد عان تخفيض الأجور، ولم يتمكن "كوك" من النجاة أيضا من هذا الأمر، حيث حصل على راتب سنوى قدره 8.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.6 مليون دولار عن العام السابق له 2015.
- عام 2017
حصل تيم كوك خلال العام الجارى 2017 على 12.8 مليون دولار، وهو إجمالى راتبه الذى يبلغ 3.06 مليون دولار، و9.3 مليون دولار من المكافآت النقدية، والباقى عبارة عن تعويضات إضافية.
GMT 23:05 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرأبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 11.2.5 لإرضاء مستخدمى هواتف آيفون
GMT 22:22 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرأبل تستبدل البطاريات المتضررة بعد فضيحة بطء هواتف آيفون
GMT 22:20 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبر5 علامات تكشف تقليل أبل لسرعة هاتفك الآيفون
GMT 20:58 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرأبل تنشر رسالة اعتذار لمستخدميها وتؤكد لا نتعمد تقصير عمر منتجاتنا
GMT 23:09 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرأبل تطور تقنية جديدة لزيادة سعة بطاريات هواتف أيفون المقبلة
ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
أرسل تعليقك