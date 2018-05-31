الكشف عن صورة جديدة لهاتف z5

أعلن "تشانج تشينج"، نائب رئيس شركة لينوفو عن صورة جديدة لهاتف Z5 ، ويأتي الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي، وفقًا لموقع Gsmarena الهندي.

ومن المحتمل أن يكون هاتف لينوفو Z5 واحدًا من أكثر الهواتف التى تنتظرها الشركة مؤخرًا، إذ سيكون أول هاتف ذكى بشاشة كاملة دون حواف، كما ستدعمه بعدد من التقنيات المتطورة، بفضل حصولها على عدد من براءات الاختراع.

وقد كشف نائب الشركة من قبل عن صور تستعرض لوحة أمامية بملء الشاشة، وبعض نماذج الصور تعرض جودة الكاميرا والبطارية المجنونة التى توفر 45 يومًا من الاستعداد، ومن المحتمل طرح الهاتف رسميا يوم 5 يونيو.