الكشف عن صورة جديدة لهاتف z5

أعلن "تشانج تشينج"، نائب رئيس شركة لينوفو عن صورة جديدة لهاتف Z5 ، ويأتي الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي، وفقًا لموقع Gsmarena الهندي.
ومن المحتمل أن يكون هاتف لينوفو Z5 واحدًا من أكثر الهواتف التى تنتظرها الشركة مؤخرًا، إذ سيكون أول هاتف ذكى بشاشة كاملة دون حواف، كما ستدعمه بعدد من التقنيات المتطورة، بفضل حصولها على عدد من براءات الاختراع.
وقد كشف نائب الشركة من قبل عن صور تستعرض لوحة أمامية بملء الشاشة، وبعض نماذج الصور تعرض جودة الكاميرا والبطارية المجنونة التى توفر 45 يومًا من الاستعداد، ومن المحتمل طرح الهاتف رسميا يوم 5 يونيو.
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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