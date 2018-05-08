خطر جديد ينتظر مستخدمي الاندرويد

أعلنت شركة كاسبرسكي عن اكتشافها باحثيها برمجيات خبيثة متطورة كانت تستهدف أجهزة الاندرويد وتراقبها لسنوات، وذلك تحت حملة أسمتها ZooPark.

وتقول الشركة إن تلك البرمجيات تستهدف نظام التشغيل عن طريق مواقع الأخبار والويب المختلفة، حيث يتم إرسال البرمجيات على هيئة تطبيقات ليتم التعامل معها بشكلٍ عادي قبل أن تبدأ البرمجيات للتحول لأداة تجسس خطرة.

وتوفر هذه البرمجيات لمطوريها إمكانية الوصول إلى سجلات المكالمات، الرسائل، الصوت، الوسائط المتعددة من صور وفيديو، وكذلك بيانات الشخصية وتحديد الموقع.

والأدهى من ذلك، هو إمكانية إجراء كافة العمليات عبر الهاتف دون علم المستخدم، حيث تُمكِن البرمجيات مطوريها من إجراء المكالمات، إرسال الرسائل، أو حتى البريد الإلكتروني.

وتستهدف برمجيات ZooPark الأجهزة منذ عام 2015 على الأقل، وتركز في استهدافها على تطبيقات؛ تيلغرام، واتس آب، متصفح كروم، وعدة تطبيقات رئيسية، كما أنها تضع من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين هدفًا لها، وتركز في استهدافها أيضا على مصر، لبنان، الأردن، المغرب، لبنان، وإيران