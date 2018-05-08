خطر جديد ينتظر مستخدمي الاندرويد

أعلنت شركة كاسبرسكي عن اكتشافها باحثيها برمجيات خبيثة متطورة كانت تستهدف أجهزة الاندرويد وتراقبها لسنوات، وذلك تحت حملة أسمتها ZooPark.
وتقول الشركة إن تلك البرمجيات تستهدف نظام التشغيل عن طريق مواقع الأخبار والويب المختلفة، حيث يتم إرسال البرمجيات على هيئة تطبيقات ليتم التعامل معها بشكلٍ عادي قبل أن تبدأ البرمجيات للتحول لأداة تجسس خطرة.
وتوفر هذه البرمجيات لمطوريها إمكانية الوصول إلى سجلات المكالمات، الرسائل، الصوت، الوسائط المتعددة من صور وفيديو، وكذلك بيانات الشخصية وتحديد الموقع.
والأدهى من ذلك، هو إمكانية إجراء كافة العمليات عبر الهاتف دون علم المستخدم، حيث تُمكِن البرمجيات مطوريها من إجراء المكالمات، إرسال الرسائل، أو حتى البريد الإلكتروني.
وتستهدف برمجيات ZooPark الأجهزة منذ عام 2015 على الأقل، وتركز في استهدافها على تطبيقات؛ تيلغرام، واتس آب، متصفح كروم، وعدة تطبيقات رئيسية، كما أنها تضع من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين هدفًا لها، وتركز في استهدافها أيضا على مصر، لبنان، الأردن، المغرب، لبنان، وإيران
GMT 23:54 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوتعرف على أبرز ما تم الكشف عنه في مؤتمر مايكروسوفت Build 2018
GMT 23:51 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوتطبيق "Your Phone" لإدارة هاتفك الأندرويد على حواسيب ويندوز 10
GMT 23:47 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوجوجل تطلق منصة إنترنت الأشياء Android Things 1.0
GMT 23:44 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايويمكنك إرسال الأموال عبر "Gmail" على هاتفك الأيفون
GMT 23:34 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوالإعلان عن الهاتف "Sharp Aquos R2" مع كاميرا مخصصة للفيديوهات
تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
أرسل تعليقك