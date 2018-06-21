ابتكر مهندسو فيسبوك تقنية جديدة لإنقاذ الصور التي يرمش فيها الأشخاص عن طريق الخطأ، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.
واستخدم المهندسون تقنية جديدة يطلق عليها "'in-painting"، حيث يعمل البرنامج على استبدال العين المغلقة بأخرى مفتوحة، ولكن بطريقة تبدو واقعية بشكل لافت للنظر.
وقام المهندسون بتدريب نظام التعلم الآلي، الذي يسم " Generative Adversarial Network"، لإعادة فتح العيون المغلقة تلقائيا.
ويتم تدريب اثنتان من الشبكات العصبية على التعرف على عيون المستخدمين في مليوني صورة، وإعادة إنشائها من خلال الرجوع إلى مجموعة من الصور المرجعية، حيث يتم جمع المعلومات عن لون جلد المستخدم وشكل العين ولون القزحية.
وقدم حوالي 200 ألف شخص صورهم للدراسة، كما شملت مجموعة بيانات منفصلة لـ 100 ألف صورة للمشاهير.
وقال الباحثون إن خوارزميات إعادة التنقيح استخدمت على نطاق واسع في مهام مختلفة، بما في ذلك إزالة اللون الأحمر من العيون والشوائب والتلاعب بميزات الوجه، وتصميم ماكياج اصطناعي.
ومع ذلك، فقد تعرضت التقنية المبتكرة لمشكلة كبيرة عند التدرب على الصور التي تحتوي على نظارات أو قصات شعر معينة.
كما تواجه التقنية مشكلة في تحليل الوجوه ضمن الصورالمزدحمة بالأشخاص.
ومن غير الواضح ما إذا كان فيسبوك يخطط لإطلاق التكنولوجيا الجديدة للاستخدام على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الأم.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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