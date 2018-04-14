جوجل تعلن استغنائها عن ازرار التنقل في android p

كشفت شركة جوجل الاميركية عبر مدونتها الرسمية الخاصه بالمطورين عن تخليها عن أزرار التنقل في نظام التشغيل Android P، المنتظر اطلاقه لعموم المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.

وقد اشارت جوجل في منشور لها عبر موقعها الالكتروني على الويب بان الميزة الجديدة في Android P ستصل للمطورين في النسخة التجريبية الثانيه من النظام والتي سيتم طرحها للمطورين على اجهزه جوجل بيكسل و جوجل بيكسل 2 يوم 8 مايو المقبل.

وتوضح شركة جوجل بان الازرار التي ستكون متاحة للمستخدمين في النظام المنتظر هي أزرار العودة وكذلك شريط صغير مكان زر الرئيسية او بما يعرف بزر الـHome.

وقد اشارت الشركة الاميركية بان عملية الوصول للتطبيقات التي تعمل في الخلفية سيكون عن طريق السحب من الشريط الصغير بشكل بطيء إلى أعلى وإذا كنت تريد الوصول إلى الصفحة الرئيسية ستسحب من هذا الشريط إلى الأعلى بشكل سريع مثل iPhone X.