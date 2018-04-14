ليس من قبيل الصدفة أننا رأينا المزيد من التسريبات ذات الصلة بالهاتف Xiaomi Mi 6X والذي من المرجح أن يحمل أيضا إسم Xiaomi Mi A2 في بعض الأسواق في الفترة الماضية، فهناك فرصة جيدة أن يتم إزاحة الستار رسميا عن هذا الهاتف بعد بضعة أسابيع من الآن. وقامت شركة Xiaomi مؤخرًا بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر الذي ستعقده الشركة يوم 25 من شهر أبريل الجاري.
للآسف، الدعوة الخاصة بهذا الحدث لا تكشف لنا عن الكثير من التفاصيل، ولكن في حالة إذا كانت التسريبات والشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Xiaomi Mi 6X أو بالأحرى Xiaomi Mi A2 مع شاشة طويلة بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9، ومع المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P60، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة محسنة بالمقارنة مع الكاميرا الخلفية المزدوجة للهاتف Redmi Note 5 Pro.
هذا الهاتف ينبغي أن يأتي بنفس أبعاد الهاتف Xiaomi Mi A1 تقريبًا نظرًا لتوفره على شاشة بحجم 5.99 إنش. ومع ذلك، فإنه سيتم تقليص سعة البطارية إلى 2910mAh، على الرغم من أن الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية ستبقى على حالها من دون تغيير في حدود 4GB و64GB على التوالي.
نحن نحب هواتف Android One ونعجب بأسعار Xiaomi. لذلك، سنكون في الموعد عندما ستقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Xiaomi Mi 6X/Xiaomi Mi A2 بعد أسبوعين من الآن.
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