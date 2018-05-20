تختبر شركة جوجل الأميركية إطلاق ميزة وضع التخفي على تطبيق يوتيوب في خطوه جديدة منها لتعزيز خصوصية المستخدمين على التطبيق.

وبحسب التقرير الصادر من موقع "AndroidPolice" فان الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين البحث ومشاهدة المقاطع التي يريدونها دون معرفة أحد.

ويضيف التقرير بأن الميزة ستصل أولاً لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد وربما تصل لاحقا لمستخدمي نظام التشغيل IOS الخاص بشركة آبل الأميركية.

الميزة الجديدة بدات بالفعل جوجل تتيحها لبعض المستخدمين في خطوره تجريبية منها قبل أن تطلق لعموم المستخدمين، ولمعرفة وصولها على جهازك الأندرويد قم بعمل الآتي:-

- الضغط على الصورة الرمزية في حسابك على يوتيوب.

- اختيار "تشغيل وضع التصفح المتخفى".

- عند تشغيل الميزة الجديدة سيتم إيقاف حفظ بيانات المشاهدة بشكل تلقائي.