في البداية تم إغلاق خدمة AOL Instant Messenger في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، والآن يبدو أنه حان الوقت لتوديع خدمة عريقة أخرى للدردشة، ونقصد هنا خدمة Yahoo Messenger.
وقد تقرر الآن وبشكل رسمي إغلاق هذه الخدمة في اليوم 17 من شهر يوليو المقبل. وفي حالة إذا كنت ترغب في ذلك، فبإمكانك تحميل تاريخ محادثاتك للأشهر الستة المقبلة عن طريق التوجه إلى هذا الرابط هنا.
لم تعلن شركة Oath، الشركة المملوكة من قبل Verizon والتي تدير حاليا خدمة Yahoo Messenger، عن أي خطط لإستبدالها بشيء يمكن أن يصبح منافسًا لأمثال WhatsApp و Facebook Messenger. عجبًا لسخرية القدر، فمنذ سنوات عديدة عندما يقول أحدهم كلمة "Messenger"، كنت تفترض بشكل بديهي أنه يعني "Yahoo Messenger"، واليوم يفكر دماغك تلقائيًا في Facebook Messenger. الأوقات تتغير، ونحن ينبغي علينا التأقلم مع تغيرات الزمن.
في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد تم إصدار خدمة Yahoo Messenger لأول مرة في اليوم 9 مارس من العام 1998 تحت إسم Yahoo Pager ليتم تغيير إسمها إلى Yahoo Messenger بعد ذلك في اليوم 21 يونيو من العام 1999. والآن، تقرر رسميًا إغلاق الخدمة في اليوم 19 من شهر يوليو المقبل، وهذا ما يعني بعد 20 سنة وأربعة أشهر وثمانية أيام بالتحديد.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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