في البداية تم إغلاق خدمة AOL Instant Messenger في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، والآن يبدو أنه حان الوقت لتوديع خدمة عريقة أخرى للدردشة، ونقصد هنا خدمة Yahoo Messenger.

وقد تقرر الآن وبشكل رسمي إغلاق هذه الخدمة في اليوم 17 من شهر يوليو المقبل. وفي حالة إذا كنت ترغب في ذلك، فبإمكانك تحميل تاريخ محادثاتك للأشهر الستة المقبلة عن طريق التوجه إلى هذا الرابط هنا.

لم تعلن شركة Oath، الشركة المملوكة من قبل Verizon والتي تدير حاليا خدمة Yahoo Messenger، عن أي خطط لإستبدالها بشيء يمكن أن يصبح منافسًا لأمثال WhatsApp و Facebook Messenger. عجبًا لسخرية القدر، فمنذ سنوات عديدة عندما يقول أحدهم كلمة "Messenger"، كنت تفترض بشكل بديهي أنه يعني "Yahoo Messenger"، واليوم يفكر دماغك تلقائيًا في Facebook Messenger. الأوقات تتغير، ونحن ينبغي علينا التأقلم مع تغيرات الزمن.

في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد تم إصدار خدمة Yahoo Messenger لأول مرة في اليوم 9 مارس من العام 1998 تحت إسم Yahoo Pager ليتم تغيير إسمها إلى Yahoo Messenger بعد ذلك في اليوم 21 يونيو من العام 1999. والآن، تقرر رسميًا إغلاق الخدمة في اليوم 19 من شهر يوليو المقبل، وهذا ما يعني بعد 20 سنة وأربعة أشهر وثمانية أيام بالتحديد.