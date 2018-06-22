تطوير ميزة التحكم في الإعدادات داخل جوجل

باستخدام واجهة أبسط وأكثر سهولة، أعاد جوجل تصميم محور حساب جوجل على أندرويد، والتي تتيح سرعة البحث عن أي إعداد أو تفاصيل الحساب التي تريد مراجعتها أو تغييرها.

وتقول جوجل إن 20 مليون شخص يزورون إعدادات حسابهم يوميًا، لذا من المهم جدًا أن تتحسن الشركة وتتطور باستمرار، كما تتضمن صفحة الحساب معلوماتك الشخصية، والأجهزة المرفقة بحسابك، وطرق الدفع، وسجل الشراء، والاشتراكات، وما إلى ذلك.

كتب جان هانيمان، مدير المنتج لحساب جوجل "لمساعدتك على فهم حسابك في جوجل والتحكم فيه بشكل أفضل، جعلنا جميع خيارات الخصوصية لديك سهلة المراجعة باستخدام التصميم الجديد البديهي الذي تم اختباره من قبل المستخدم. وأضاف "يمكنك الآن العثور على عناصر التحكم في أنشطتك بسهولة أكبر في علامة التبويب البيانات والتخصيص واختيار أنواع بيانات النشاط التي يتم حفظها في حسابك لجعل جوجل تعمل بشكل أفضل من أجلك".