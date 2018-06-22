تطوير ميزة التحكم في الإعدادات داخل جوجل

باستخدام واجهة أبسط وأكثر سهولة، أعاد جوجل تصميم محور حساب جوجل على أندرويد، والتي تتيح سرعة البحث عن أي إعداد أو تفاصيل الحساب التي تريد مراجعتها أو تغييرها.
وتقول جوجل إن 20 مليون شخص يزورون إعدادات حسابهم يوميًا، لذا من المهم جدًا أن تتحسن الشركة وتتطور باستمرار، كما تتضمن صفحة الحساب معلوماتك الشخصية، والأجهزة المرفقة بحسابك، وطرق الدفع، وسجل الشراء، والاشتراكات، وما إلى ذلك.
كتب جان هانيمان، مدير المنتج لحساب جوجل "لمساعدتك على فهم حسابك في جوجل والتحكم فيه بشكل أفضل، جعلنا جميع خيارات الخصوصية لديك سهلة المراجعة باستخدام التصميم الجديد البديهي الذي تم اختباره من قبل المستخدم. وأضاف "يمكنك الآن العثور على عناصر التحكم في أنشطتك بسهولة أكبر في علامة التبويب البيانات والتخصيص واختيار أنواع بيانات النشاط التي يتم حفظها في حسابك لجعل جوجل تعمل بشكل أفضل من أجلك".
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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