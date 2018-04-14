كشفت شركة جوجل أنه بداية من اليوم يمكن لمستخدمى خدمة Google Lens الاعتماد على التطبيق للتعرف على سلالات القطط والكلاب، إذ تعرض الخدمة معلومات عنها، وذلك من خلال توجيه الكاميرا إليها، أو من خلال عرض صورة من معرض الصور الخاص بالمستخدم، لتقوم عدسة جوجل بتحليل هذه الصورة وتقديم معلومات حولها.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فإن خدمة Google Lens تعد برنامج واقع معزز من شركة جوجل يهدف لتحليل الصور، وهو متاح فى الوقت الحالى عبر مساعد الشركة Google Assistant، وخدمة صور جوجل Google Photos، أما فيما يتعلق بإمكانية الاستخدام، فإن كاميرا Google Lens توفر المعلومات استنادًا على ما يراه بواسطة كاميرا الهاتف.
كما تظهر أيضا ميزة الاقتراحات بعد التقاط أى صورة، وهى الميزة التى تتيح إضفاء بعض المعلومات التى ربما لم يكن المستخدم يعرفها من قبل.
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