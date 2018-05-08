أضاف تطبيق إنستجرام ملصقات موسيقية جديدة تسمح للمستخدمين إضافة مقاطع موسيقية أو صوتية، كما هو الحال مع روابط لتلك المقاطع ضمن القصة. وهو ما يعني بأن المستخدم لن يحتاج إلى الكثير من التعديلات على أحد المقاطع في حال كان قادراً على إضافة الصوت بشكل منفرد، بحسب موقع TechCrunch.
ونشر الموقع عن اكتشاف الفتى الهندي ايشان أغاروال لذلك الأمر، وأكد أنه قام باكتشاف جميع التحديثات الأخيرة التي أطلقتها إنستقرام قبل الإعلان الرسمي مثل Nametag، وهو ما تأكد من تجربة لأحد متابعي الموقع، جين مانشون ونغ والتي التقطت صور شاشة للخاصية، وهي من الشخصيات المعروفة أيضاً باستباق الأحداث من خلال فك أكواد التطبيقات.
ويشار إلى أن فيسبوك كانت تعمل منذ فترة على شراكات مع موزعين وشركات الموسيقى في العالم، وهو ما يبدو أنها ستقوم بتطبيقه على القصة بالسماح للمستخدمين بإضافة المقاطع الخاصة بتلك الشركات. وهو أمر شبيه بعض الشيء بطريقة إضافة الصور المتحركة الخاصة بمواقع مختلفة إلى المحادثات، حيث يقوم المستخدم بالبحث عن صور GIF وارسالها، وهذه الصور تكون مملوكة لمنصات أخرى.
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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