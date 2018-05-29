أطلقت شركة "فيسبوك" مكالمات الصوت والفيديو الجماعية بالواتساب على هواتف الأندرويد، وفقًا لما قاله مؤسس شركة "فيسبوك.

كما أن التحديث وصل لبعض المستخدمين على نسخة أندرويد بيتا، وبوصول الخاصية لنسخة بيتا 2.18.162، فإن أمر وصول المكالمات الجماعية للصوت والفيديو لعموم المستخدمين بات قريباً وربما خلال اليومين القادمين.

وبحسب المستخدمين الذين حصلوا على التحديث، فإن المكالمات الجماعية ستكون محددة حتى 4 أشخاص على الأكثر في المكالمة، وهو الأمر الذي يبدو منطقياً بالحديث عن إمكانية ظهور الفيديو على الشاشة الصغيرة للهاتف.

