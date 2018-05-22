أوجدت الشراكة بين YouTuber PewDiePie الشهير عالميًا واستوديو التطوير DoubleMoose، لعبة من أجمل ألعاب الفيزياء على الهواتف الهواتف المحمولة، وهي لعبة Animal Super Squad، فإن كنت على إطلاع وتجربة للألعاب التالية Donkey Kong Country و Trials و Bridge Constructor Portal ، فستبدأ في فهم بعض المكونات التي تأتي مع هذا الإصدار المضحك للغاية.
أولًا وقبل كل شيء اللعبة غير مجانية فهي متاحة للتحميل بسعر 4.99$، وعملية الشراء تكون مرة واحدة، والاهم عدم وجود أي إعلانات مزعجة او حتى عمليات شراء داخلية، والشيء المفضّل الآخر هو دعمها لوحدة تحكم USB خارجية وخدمات قوقل بلاي.
فيما يخص فكرة اللعة وطريقة عملها، ستكون الشخصية الرئيسية هي دجاجة صغيرة، مع وجود ضوابط خاصة تستطيع التحكم بالدجاجة إلى الأمام أو الخلف فقط، مع وجود خيار القفز للتخلص من العقبات الفجائية، وعندما نتكلم عن التصميم والمؤثرات الصوتية، فهذه الأمور في غاية الجمال والدقة، والهدف النهائي للعبة هو جعل طريقك من نقطة حفظ إلى نقطة حفظ أخرى حتى تصل إلى نهاية كل مرحلة.
أخيرًا هناك شيء يجب أخذه في الاعتبار هو أن وضع المغامرة لا يستغرق وقتًا طويلاً للتغلب عليه، لحسن الحظ هناك قسم مجتمعي اختياري يحتوي على تشكيلة واسعة من المستويات من المعجبين، بهذه الطريقة سيكون لديك مجموعة من المحتويات الجديدة والمثيرة تحت تصرفك في أي وقت ترغب فيه.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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