آبل تخطط لإطلاق نسخة أرخص من جهاز homepod

نشطت الصحف الصينية خلال الأيام الماضية بتسريبات عن شركة آبل حيث أوضحت تلك التسريبات نيّة آبل في أطلاق نسخة أرخص في نهاية العام الحالي من جهاز HomePod والذي يباع حالياً بسعر 349$ أي ما يقارب 1309 ريال سعودي

أظهر تقرير آخر أيضاً مفاده أن مبيعات جهاز HomePod التابع لآبل لم يحقق المبيعات التي كانت تستهدفها الشركة، وقامت آبل بتخفيض إنتاج جهاز HomePod من 500,000 وحدة شهرياً إلى 200,000 وحدة أي أنه خفضت إنتاج الجهاز بما يقارب 60٪.

لقد كان من الصعب على آبل النجاح في تحقيق أهدافها المأمولة من المبيعات في هذا الجهاز خصوصاً وأن هنالك منافسين آخرين يقدمون منتجات مماثلة ومؤدية للغرض وبإسعار أقل بكثير، مثل جهاز Amazon Echo والذي يباع بسعر 50$ أي ما يقارب 188 ريال سعودي، حيث سيطر جهاز أمازون على 73٪ من مبيعات أجهزة المساعدات الشخصية.

كما أظهرت تقارير آخرى أن آبل قد تبيع ما بين 2 إلى 2.5 مليون وحدة من جهاز HomePod الحالي حتى نهاية العام الحالي، وكما تعلمون أن هنالك مليون وحدة تم بيعها في الشهر الأول عند إطلاق جهاز HomePod، أي أن مليون آخرى من الوحدات التي ستباع حسب المتوقع تعتبر قليلة على مدار عام كامل.

يعتبر الأمر مماثل لما حصل مع ساعة آبل فقد كان هنالك اندفاع من العملاء في شراء الساعة في بداية اطلاقها تبعه إنخفاض في مبيعات الساعة في الأرباع الآخرى من السنة، مما جعل آبل تجري بعض التصحيحات في سعر الساعة.