ويندوز 10 يتيح للمستخدمين التبديل بين التبويبات بهذه الطريقة

أتاح نظام ويندوز 10 للمستخدمين ميزة التبديل بين تبويبات المتصفح عن طريق الضغط على زري Alt + Tab للتنقل، وفقا لما نشره موقع tnw الهولندي.
فعند الضغط على زري Alt + Tab معا، يمكن للمستخدم التنقل بين تطبيقات سطح المكتب المفتوحة للاختيار من بينها، إلا أن خاصية Sets الجديدة بنظام ويندوز 10، تتيح للمستخدمين جمع عدة تبويبات بما في ذلك "التطبيقات وصفحات الويب" واستخدام الزرين للتنقل فيما بينهما.
وتعتبر هذه الميزة مفيدة للغاية عند العمل على مشروع معين، خاصة للطلاب أو الموظفين في الشركات، إذ يمكنهم ربط الصفحات التي يحتاجونها معا والتنقل بينهم بسهولة ويسر بدون تشويش من اي تطبيقات أخرى.
ومن المنتظر أن تصبح هذه الميزة الجديدة متاحة ضمن نسخة المعاينة المقبلة، مع إمكانية توفيرها للجميع في تحديث ويندوز 10 الكبير المقبل خلال الخريف.
كما تعمل ميزة Sets مع متصفح إيدج في الوقت الحالي، لكن من المنتظر أن تدعم العديد من المتصفحات الأخرى من جوجل كروم.
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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