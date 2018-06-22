كشف تقرير حديث من بلومبرج نقلاً عن مصادر قريبة أن شركة أبل تستعد لطرح لوحة الشحن اللاسلكية الخاصة بها AirPower من أبل فى سبتمبر المقبل، وستكون متاحة للبيع فى الأسواق جانب طرازات أيفون الجديدة.

ووفقا للتقرير، لم تتحدث آبل عن أجهزة AirPower علنًا منذ الإعلان عنها لأول مرة فى سبتمبر الماضى، وفى ذلك الوقت، قالت إنها تتوقع أن يكون الجهاز متاحًا للشراء فى عام 2018، لكنها لم تقل الموعد على وجه التحديد.

وفى خطوة غير معتادة من شركة أبل، اقترحت أن يشترى المستخدمون أجهزة شحن لاسلكى من Mophie و Belkin ، بدلاً من ملحقات الشحن الخاصة بها التى تأخر إطلاقها، وكانت آبل تأمل فى أن تكون أجهزة AirPower جاهزة للعمل بحلول شهر يونيو، لكنها الآن تهدف إلى توفيرها فى الخريف.

وتكافح أبل حاليا لإنتاج كميات من لوحات الشحن اللاسلكية التى تقوم بشحن ثلاثة منتجات مختلفة فى آن واحد، أى iPhone، و Apple Watch وسماعات AirPods اللاسلكية، يعمل المهندسون أيضًا على التأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة المنتج، كما أنهم يحاولون التغلب على التحديات المرتبطة ببعض التقنيات المعقدة فى AirPower.