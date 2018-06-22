كشف تقرير حديث من بلومبرج نقلاً عن مصادر قريبة أن شركة أبل تستعد لطرح لوحة الشحن اللاسلكية الخاصة بها AirPower من أبل فى سبتمبر المقبل، وستكون متاحة للبيع فى الأسواق جانب طرازات أيفون الجديدة.
ووفقا للتقرير، لم تتحدث آبل عن أجهزة AirPower علنًا منذ الإعلان عنها لأول مرة فى سبتمبر الماضى، وفى ذلك الوقت، قالت إنها تتوقع أن يكون الجهاز متاحًا للشراء فى عام 2018، لكنها لم تقل الموعد على وجه التحديد.
وفى خطوة غير معتادة من شركة أبل، اقترحت أن يشترى المستخدمون أجهزة شحن لاسلكى من Mophie و Belkin ، بدلاً من ملحقات الشحن الخاصة بها التى تأخر إطلاقها، وكانت آبل تأمل فى أن تكون أجهزة AirPower جاهزة للعمل بحلول شهر يونيو، لكنها الآن تهدف إلى توفيرها فى الخريف.
وتكافح أبل حاليا لإنتاج كميات من لوحات الشحن اللاسلكية التى تقوم بشحن ثلاثة منتجات مختلفة فى آن واحد، أى iPhone، و Apple Watch وسماعات AirPods اللاسلكية، يعمل المهندسون أيضًا على التأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة المنتج، كما أنهم يحاولون التغلب على التحديات المرتبطة ببعض التقنيات المعقدة فى AirPower.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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