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تطبيق "tnerit" الجديد يجعل كل ما تريد بمتناول يديك

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العرب اليوم - تطبيق "tnerit" الجديد يجعل كل ما تريد بمتناول يديك

تطبيق "tnerit"
واشنطن - العرب اليوم

tnerit سوق تأجير واستئجار عبر الإنترنت تم إطلاقه ليوفر للمقيمين في دبي إمكانية تأجير واستئجار تشكيلة واسعة ومتنوعة من السلع والأدوات بسهولة، فسواء كنت تريد تجهيزات حفل شواء للاستمتاع بوجبة غداء مع العائلة في يوم مشمس، أو حتى أزياء حفلة هالوين لأطفالك، يمكنك الحصول عليها جميعاً من خلال التطبيق، كما أن هذا التطبيق المرن يتيح لمستخدميه فرصة لكسب المال وتوفيره، مما يجعله تطبيقاً لا غنى عنه لمجتمع دبي بشتى فئاته.

وتشمل الفئات المتاحة حاليًا على التطبيق الإلكترونيات والمنزل والحديقة والعطلة والسفر والألعاب والهوايات والحفلات والرياضة واللياقة والأدوات والمستلزمات والملابس والآلات الموسيقية والكتب.

ويقول المتحدث باسم التطبيق: "مع تنرإت يمكنك الحصول على كل شيء، إذ يمكنك استئجار السلع والأدوات التي تحتاج إليها وجني الأرباح نتيجة تأجيرها للمستهلك، وابتداءاً من اليوم، نريد أن يصبح تطبيق تنرإت الوجهة الأولى للمستخدمين في كل أنحاء دبي سواء ممن يود كسب المال أو توفيره، فنحن نعيش في عصر يريد الناس فيه امتلاك وتجربة السلع والأدوات التي تفوق إمكانياتهم الشرائية، ولا شك أن العمل الجاد والتوفير يعتبر إحدى الطرق لتحقيق هذه الرغبات، لكن أسرع طريقة لتحقيق ذلك هي استخدام تطبيق تنرإت".

ويهدف التطبيق إلى خلق أسلوب تبادل تكنولوجي جديد فريد من نوعه بين سكان دبي بطرق شتى، كما يعمل تطبيق تنرإت على دعم الاستدامة وتعزيز الممارسات الأكثر صداقة للبيئة من خلال تبادل السلع والأدوات المرغوبة، كما سيسهل تنرإت عملية الاستثمار بأسلوب مرن وسريع وعملية تأسيس الأعمال لدى المستخدمين، وذلك بتوفير فرصة جديدة لإطلاق المشاريع التجارية.

التطبيق متوفر حالياً للمستخدمين في دبي فقط، ويمكن الحصول عليه من متجر آب ستور ومتجر جوجل بلاي، وتعتزم الشركة توفير التطبيق للمستخدمين في أبوظبي والشارقة في عام 2019م.

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تطبيق tnerit الجديد يجعل كل ما تريد بمتناول يديك تطبيق tnerit الجديد يجعل كل ما تريد بمتناول يديك



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تطبيق tnerit الجديد يجعل كل ما تريد بمتناول يديك تطبيق tnerit الجديد يجعل كل ما تريد بمتناول يديك



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تايلور سويفت أنيقة خلال حضورها حفلة "بيلبورد"

لاس فيغاس ـ رولا عيسى

حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ

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