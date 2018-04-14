تستعد شركة جوجل لجلب نسخة حديثة من بريدها الإلكتروني Gmail، تضم عددًا من المزايا الجديدة، ومنها الدعم دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، والردود الذكية، وكيفية التعامل مع لرسائل المزعجة، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.
وسيوفر الإصدار الجديد من Gmail للمستخدمين مزيدًا من التحكم فى رسائل البريد الإلكتروني عبر أدوات جديدة ستظهر داخل نافذة Compose.
وكشفت مجموعة من اللقطات المسربة للتحديث الجديد عن ميزة لتحديد موعد "التدمير الذاتي" للبريد الإلكتروني، والتي تظهر عند الضغط على أيقونة القفل، والتي تساعد في تحديد مدة معينة بعدها يتم تدمير البريد.
ويمكن للمستخدمين تعيين بريد إلكتروني لتنتهي صلاحيته بعد أسبوع أو شهر أو بعد عامين، كما أنه يمنح المستخدمين خيار تشغيل الوضع السري، ما يعنى أن المستلم لن يتمكن من إعادة توجيه البريد الإلكتروني أو تنزيله أو طباعته، ولا يمكنهم أيضًا نسخ المحتوى.
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