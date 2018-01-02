5 عادات تكنولوجية يجب التخلص منها لتصبح أكثر سعادة خلال عام 2018

تورطت شركات التكنولوجيا فى العديد من المشاكل طوال عام 2017، والانتقادات الكبيرة التى تعرضوا لها جعلت المستهلكين يعيدون تقييم علاقتها مع المنتجات والخدمات التى توفرها تلك الشركات، ومع بداية عام 2018 لدى الجميع فرصة مثالية لتغيير بعض العادات التكنولوجية الخاطئة، من أجل أن يصبحوا أكثر سعادة خلال العام الجارى.
قضاء وقت طويل أمام شاشة الهاتف
بجانب استهلاك الوقت وفصل المستخدم عن الحياة الاجتماعية الطبيعية، استخدام الهاتف لفترة طويلة له العديد من المشكلات، لذلك حاول تتبع مقدار الوقت الذى تقضيه بشكل يومى أمام الهاتف وحاول مع الوقت تقليصه.
استخدام لمواقع التواصل
إذا كنت تستخدم عدد كبير من تطبيقات التواصل مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب وواتس اب وسناب شات، فأنت تدمج نفسك فى عالم افتراضى بالكامل، لذلك عليك الابتعاد عن بعضها والاختلاط بالأصدقاء فى الواقع.
تحميل تطبيقات كثيرة
إذا نظرت إلى واجهة هاتفك ستجد عدد كبير من التطبيقات التى تقوم بتصفحها مرة كل شهر، أو حملتها ونسيت ذلك، لذا عليك فحص الهاتف وحذف أى تطبيق لا تستخدمه بشكل أساسى على الهاتف.
فحص العديد من الإخطارات
إذا كنت تريد العيش بسعادة خلال عام 2018 عليك التوقف عن التحقق من هاتفك كل ثانية، وغلق الإخطارات سيساعدك فى التخلص من تلك العادة.
استخدام الهاتف قبل النوم
من أخطر الأشياء التى يفعلها مستخدمو الهواتف الذكية هى استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة، وهو أمر ضار وعادة سيئة، ولا يجب الاستمرار بها، بالإضافة إلى ضرورة التوقف عن استخدام الهاتف أثناء القيادة والتراسل مع الأصداقاء.
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