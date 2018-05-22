سوني تطلق حاسب لوحي بتقنية الحبر الإلكتروني

لمحبي الكتابة والقراءة الورقية في هذا العصر الرقمي، أعلنت شركة سوني عن منتج جديد حاسبها اللوحي DPT-CP1 الذي يحمل شاشة تعمل بتقنية الحبر الإلكتروني حتى تعطيك إحساس الورقة والقلم بدلاً من الشاشة والبكسلات.
الحاسب بشاشة كبيرة 10 بوصة مصمم خصيصاً لمحبي الكتابة ومن يأخذون الملاحظات بالكتابة بخط اليد حيث يوفر لهم عدد غير منتهي من الصفحات التي يمكن الكتابة عليها حتى مساحة 11 غيغابايت متاحة للمستخدم من أصل 16 جيجابايت ذاكرته التخزينية.
ووفرت سوني تطبيق خاص باللوحي متاح على أندرويد و iOS لمزامنة المستندات التي تكتبها وملاحظاتك على الكتب الإلكترونية وغيرها. كما يمكن وصله مع عارض كبير لرؤية أعمالك على شاشة أكبر.
ولأن اللوحي يعمل بالحبر الإلكتروني يعني استهلاك منخفض للغاية للبطارية حيث أن شحنة واحدة تكفي حتى اسبوع من العمل بالرغم من الإتصال عبر الواي فاي والبلوتوث، ولو قطعت عنه الاتصال ستكفيك الشحنة حتى ثلاثة أسابيع.
أما عن السعر، فهو مرتفع، مرتفع للغاية، يباع بسعر 599 دولار وهو ضعف سعر أحدث آيباد الذي يمكنه عمل الكثير جداً مقارنة بلوحي مخصص للكتابة فقط.
بالطبع كون المنتج يحمل اسم غريب وسعر مرتفع، هذا يؤكد أن سوني لا تستهدف منه أي مستخدم، إنما شريحة صغيرة تحب الكتابة اليدوية والقراءة من الورق، لكن بطريقة عصرية تستفيد من التقنية لصالحهم.
ويشار إلى أن سوني لديها لوحي آخر بتقنية الحبر الإلكتروني وبحجم أكبر 13.3 بوصة وبسعر باهظ أيضًا عند 700 دولار، قد يناسبك إن كنت ترغب بمساحة أكبر لوضع أفكارك عليها.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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