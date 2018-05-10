كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل أندرويد p

أطلقت "جوجل" خلال فعاليات مؤتمرها السنوى I/O نسخة تجريبية من اندرويد P لجميع المستخدمين، والتى تعتبر النسخة الثانية للمطورين، وإليكم أبرز المميزات التي من المتوقع أن يوفرها نظام التشغيل كما يلي:-

- ميزة إيماءات التنقل الجديدة، تجعل من السهل على أصحاب الهواتف استخدامه بشكل كبير، إذ سيجرى استخدام الزر الرئيسي، الذي سيكون على شكل شريط في الجزء السفلي من الشاشة للتعامل مع معظم عناصر الواجهة، بالإضافة إلى زر العودة ، والذي لا يظهر على الشاشة الرئيسية، إضافة إلى إتاحة السحب للأعلى.

- ميزة Adaptive Battery، تساعد هذه الميزة المستخدمين على الحفاظ على طاقة بطارية الهاتف بشكل أكبر من بقية تطبيقات Android السابقة، إذ تساعد في الحفاظ على 30% من طاقة البطارية، وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ باستخدامات صاحب الهاتف من التطبيقات، وإغلاق بقية التطبيقات الأخرى.

- ميزة Adaptive Brightness، هي ميزة تتيح لمنظام اندرويد تكيف السطوع مع البيئة المحيطة للشخص الذي يمتلك الهاتف المحمول، وستعمل على نحو مماثل للسطوع التلقائي، إذ سيتذكر نظام التشغيل وضع السطوع في تلك اللحظة، ثم يعيد تطبيقه تلقائيًا في المستقبل.

- تقنية "shush" لعدم الإزعاج، هي تقنية تتيح للمستخدمين كتم الأصوات أو الاهتزازات، باستثناء جهات الاتصال التي وضعت عليها نجمة، وذلك كنسخة مطورة من وضع عدم الإزعاج.

- خرائط جوجل داخل المنزل، وهي تقنية في تطبيق الخرائط ضمن نظام اندرويد، تتيح عرض خرائط ولكن بشكل مختلف، وهو داخل المباني أو المنزل، بنفس الكفاءة في تحديد المواقع خارج المنزل، إذ سيتمكن المستخدم من تحديد أماكن داخل المنزل بكل سهولة، وبالطبع تعتبر التقنية في مراحل أولية.

- تعديل شريط الإشعارات، وفرت جوجل بنظام اندرويد P للمستخدمين القدرة على الرد عن طريق شريط الإشعارات بكل سهولة على تطبيقات التراسل المختلفة، إضافة إلى القدرة على إدراج الصور والملفات وغيرها من الأمور.

- دعم الكاميرات المتعددة، وكشفت جوجل أن نظام التشغيل المقبل، سيقوم بدعم كبير للكاميرات الثنائية لتجعل التصوير أفضل وأكثر احترافية، وبدعم أفضل لخواص مثل: المثبت البصري أو التصوير البطىء مع مزج للأداء الخاص بكل كاميرا لإخراج صورة أفضل سواءً للتصوير الثابت أو المتحرك، وأيضًا تصوير الفيديو على دقة العرض الأكبر 4k.

- تحكم في الوقت الذي تقضيه على جهازك، إذ يقدم أندرويد P لوحة تحكم موحدة، تمكنك من معرفة عدد المرات التي استيقظ فيها على هاتف كل يوم، وكم من الوقت قضاه في تطبيقات معينة وما إلى ذلك، كما يتيح أيضا وضع حدود زمنية لاستخدام كل تطبيق "app timer"، ليقوم النظام بتنبيه المستخدم عندما يقترب من الحد الأقصى للاستخدام الذي وضعه لنفسه.