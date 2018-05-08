مايكروسوفت تطلق تطبيق للوصول لمحتوى هاتفك الذكي عبر الكمبيوتر

كشفت شركة مايكروسوفت عن تطبيق جديد لنظام التشغيل ويندوز 10 وظيفته ربط الكمبيوتر مع الهاتف الذكي بحيث تصل لمحتواه وتستخدمه مباشرة من الكمبيوتر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها للمطورين.

هناك عدد كبير من التطبيقات الجيدة والقوية في هذا المجال مثل Airdroid، لكن مايكروسوفت تختبر أن تجعل التطبيق داعماً لنظامي أندرويد و iOS وربما يكون لاحقاً ميزة ضمن ويندوز 10 وليس كتطبيق.

التطبيق الجديد يحمل الأسم Your Phone ومتاح حالياً على متجر مايكروسوفت لكنه لن يعمل إلا لمستخدمي أحدث نسخة معاينة والمنضمين لبرنامج تجربة مزايا ويندوز، على أمل أن تطلقه مع تحديث الخريف المقبل من ويندوز 10.

كما يشير اسم التطبيق فوظيفته السماح للمستخدم بالوصول للرسائل النصية والصور والإشعارات التي تصل إلى الهاتف عبر الكمبيوتر وأيضاً إرسال صفحات الويب. كما يمكنك إجراء السحب والإفلات للمحتوى من هاتفك إلى الكمبيوتر وغيرها ومتابعة العمل أو المشاهدة حيثما توقفت.