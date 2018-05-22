المواصفات الكاملة لهاتف HTC U12 +

كشفت شركة HTC عن هاتف جديد يطلق عليه HTC U12 +، ووفقًا للتقارير سيكون الهاتف متاح للشراء في الصين بمبلغ 920 دولارًا .

ويضم الهاتف الجديد من HTC ذاكرة وصول عشوائي "رام" سعتها 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وقد تطرح HTC إصدارات أرخص بذاكرة أقل، كما أنه سيأتي بميزة مقاومة المياه ومكبرات صوت من نوعية Boomsound وفتحة بطاقة microSD لتوسيع الذاكرة حتى 2 تيرابايت.

سوف يتم تشغيل هاتف U12 + ببطارية بقوة 3500 ميللي أمبير بالساعة، وسيعمل مع نظام تشغيل Android Oreo، وتشمل المواصفات الأخرى التي تم تأكيدها معالج Qualcomm Snapdragon 845 ، وشاشة 6 بوصة LCD .