المواصفات الكاملة لهاتف HTC U12 +

كشفت شركة HTC عن هاتف جديد يطلق عليه HTC U12 +، ووفقًا للتقارير سيكون الهاتف متاح للشراء في الصين بمبلغ 920 دولارًا .
ويضم الهاتف الجديد من HTC ذاكرة وصول عشوائي "رام" سعتها 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وقد تطرح HTC إصدارات أرخص بذاكرة أقل، كما أنه سيأتي بميزة مقاومة المياه ومكبرات صوت من نوعية Boomsound وفتحة بطاقة microSD لتوسيع الذاكرة حتى 2 تيرابايت.
سوف يتم تشغيل هاتف U12 + ببطارية بقوة 3500 ميللي أمبير بالساعة، وسيعمل مع نظام تشغيل Android Oreo، وتشمل المواصفات الأخرى التي تم تأكيدها معالج Qualcomm Snapdragon 845 ، وشاشة 6 بوصة LCD .
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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