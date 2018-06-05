أثار اختيار جان كوم مؤسس تطبيق واتساب لـ "اللون الأخضر"، استفسار عدد كبير من مستخدميه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.
ويرى بيتر مارشال، وهو موظف إدخال بيانات وخبير في أبحاث الويب في شركة "فيفر"، أن وضع اللون الأخضر على شعار "واتساب" يعني "استمرار التواصل والمحادثات من دون أي حواجز، مثلما الحال بالنسبة لبطاقة "السيم" المدفوعة مسبقا والمتواجدة في هاتفك المحمول"، بحسب موقع "قورا".
وأضاف مارشال أن اللون الأخضر يرمز لإشارة المرور، والتي تعني أنه في الإمكان المضي قدما من دون عوائق.
وتابع "مارشال": "الأخضر" يعني "السلام"، وأن كل ما تحتاج إليه لاستخدام "واتساب" عبر هاتفك الذكي أو حاسوبك اللوحي، هو توافر اتصال بشبكة الإنترنت، وذلك لكي تتمكن من الدردشة مع أصدقائك أو إجراء اتصال صوتي أو مرئي مع أحدهم.
بينما يفسر كيشان باتل، وهو مطور برمجيات، أن اللون الأخضر يحمل دلالات للصحة والهدوء والنضارة والتجددي، كما أنه يمثل النمو ويثير شعوراً بالاسترخاء والشفاء.
ويقول "باتل": "إنه لون النباتات الصحية، لذلك فهو يذكر المشاهدين بالطبيعة والصحة، ويرتبط أيضا بالمال والثروة.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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