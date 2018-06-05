أثار اختيار جان كوم مؤسس تطبيق واتساب لـ "اللون الأخضر"، استفسار عدد كبير من مستخدميه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.

ويرى بيتر مارشال، وهو موظف إدخال بيانات وخبير في أبحاث الويب في شركة "فيفر"، أن وضع اللون الأخضر على شعار "واتساب" يعني "استمرار التواصل والمحادثات من دون أي حواجز، مثلما الحال بالنسبة لبطاقة "السيم" المدفوعة مسبقا والمتواجدة في هاتفك المحمول"، بحسب موقع "قورا".

وأضاف مارشال أن اللون الأخضر يرمز لإشارة المرور، والتي تعني أنه في الإمكان المضي قدما من دون عوائق.

وتابع "مارشال": "الأخضر" يعني "السلام"، وأن كل ما تحتاج إليه لاستخدام "واتساب" عبر هاتفك الذكي أو حاسوبك اللوحي، هو توافر اتصال بشبكة الإنترنت، وذلك لكي تتمكن من الدردشة مع أصدقائك أو إجراء اتصال صوتي أو مرئي مع أحدهم.

بينما يفسر كيشان باتل، وهو مطور برمجيات، أن اللون الأخضر يحمل دلالات للصحة والهدوء والنضارة والتجددي، كما أنه يمثل النمو ويثير شعوراً بالاسترخاء والشفاء.

ويقول "باتل": "إنه لون النباتات الصحية، لذلك فهو يذكر المشاهدين بالطبيعة والصحة، ويرتبط أيضا بالمال والثروة.