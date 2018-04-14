كيفية تغيير اسم المستخدم على تويتر؟

إذا كنت بحاجة ضرورية لتغيير اسم مستخدمك على تويتر، إليك خطوات تسهل عليك تغييره بكل سهولة:-

- ينتقل المستخدم إلى الإعدادات.

- من داخل الإعدادات يبحث المستخدم عن الإعدادات الخصوصية.

- يختار المستخدم بعد ذلك عن "الحساب".

- يضغط بعد ذلك على "اسم المستخدم"، ويقوم بتحديث اسم المستخدم المدرج حاليا فى حقل "اسم المستخدم".

- يضغط بعد ذلك على حفظ التغييرات.