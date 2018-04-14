كيفية تغيير اسم المستخدم على تويتر؟

إذا كنت بحاجة ضرورية لتغيير اسم مستخدمك على تويتر، إليك خطوات تسهل عليك تغييره بكل سهولة:-
- ينتقل المستخدم إلى الإعدادات.
- من داخل الإعدادات يبحث المستخدم عن الإعدادات الخصوصية.
- يختار المستخدم بعد ذلك عن "الحساب".
- يضغط بعد ذلك على "اسم المستخدم"، ويقوم بتحديث اسم المستخدم المدرج حاليا فى حقل "اسم المستخدم".
- يضغط بعد ذلك على حفظ التغييرات.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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