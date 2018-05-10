أطلقت شركة "ياهو" تطبيقًا جديدًا للدردشة الجماعية يعرف بـ Squirrel، فهو متاح الآن على منصة اندرويد، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
وتسعى ياهو لمنافسة الشركات العملاقة مثل "جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك"، وذلك بعدما تعرضت للكثير من الصدمات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الاختراقات وعدم قدرتها على تأمين بيانات عملائها.
ويتيح التطبيق للمستخدمين تنظيم المجموعات والدردشات بالطريقة التي يريدها المستخدم، وهو يتيح مشاركة الملفات المختلفة سواء الصور أو المستندات أو روابط الويب، مع إمكانية إنشاء ردود فعل مخصصة وإشارات للأشخاص وغرف سرية.
كما يتضمن التطبيق بعض خيارات الخصوصية، إذ يمكن إنشاء غرف دردشة خاصة لشخص واحد، وذلك عبر إرسال الرابط إلى ذلك الشخص الذي يريد إضافته إلى الدردشة الجماعية، دون الحاجة لمشاركة جهات الاتصال الخاصة بك مع ياهو.
GMT 23:32 2018 الخميس ,10 أيار / مايومايكروسوف تطلق مساعد صوتي منزلي بدعم كورتانا
GMT 23:30 2018 الخميس ,10 أيار / مايوإنستجرام تجلب ميزة التقييم بالـ"إيموجي" للقصة
GMT 23:29 2018 الخميس ,10 أيار / مايوننشر موعد الكشف عن هاتف سامسونج الجديد "Galaxy S8 Lite"
GMT 23:23 2018 الخميس ,10 أيار / مايوتعرف على مواصفات هاتف شاومي Mi 7 قبل الكشف عنه
GMT 23:18 2018 الخميس ,10 أيار / مايواكتشاف سماعة أذن ذكية جديدة لضعاف السمع
ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
أرسل تعليقك