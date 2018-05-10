أطلقت شركة "ياهو" تطبيقًا جديدًا للدردشة الجماعية يعرف بـ Squirrel، فهو متاح الآن على منصة اندرويد، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

وتسعى ياهو لمنافسة الشركات العملاقة مثل "جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك"، وذلك بعدما تعرضت للكثير من الصدمات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الاختراقات وعدم قدرتها على تأمين بيانات عملائها.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تنظيم المجموعات والدردشات بالطريقة التي يريدها المستخدم، وهو يتيح مشاركة الملفات المختلفة سواء الصور أو المستندات أو روابط الويب، مع إمكانية إنشاء ردود فعل مخصصة وإشارات للأشخاص وغرف سرية.

كما يتضمن التطبيق بعض خيارات الخصوصية، إذ يمكن إنشاء غرف دردشة خاصة لشخص واحد، وذلك عبر إرسال الرابط إلى ذلك الشخص الذي يريد إضافته إلى الدردشة الجماعية، دون الحاجة لمشاركة جهات الاتصال الخاصة بك مع ياهو.