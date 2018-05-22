تتجهز شركة آبل لعقد مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين WWDC في سان خوسيه في 4 يونيو، وهو الحدث الذي استغلته الشركة المصنعة لهواتف آيفون على مدى السنوات الماضية للإعلان عن ترقيات لمساعدها الصوتي الذكي الشخصي سيري Siri، بحيث ساعدت تلك الترقيات على جعله أكثر فائدة للمستخدمين، ويفترض أن تتابع الشركة سيرها في هذا الاتجاه خلال هذا العام من خلال جعل سيري أكثر ذكاء مع الحصول على صوت جديد.

ويكذر أن آبل وعدت ضمن مؤتمر WWDC 2013 بحصول سيري على واجهة جديدة وصوت أكثر سلاسة، وفي نسخة المؤتمر لعام 2014 جلبت آبل إمكانية استخدام سيري ضمن هواتف آيفون وحواسيبها اللوحية آيباد دون الحاجة إلى استخدام اليدين، وذلك من خلال تفعيلها ميزة الأوامر الصوتية، أما في عام 2015 فقد اتخذت الشركة خطوات لجعل سيري أكثر استباقية للإجابة على الأسئلة.

وأعلنت آبل في نسخة المؤتمر لعام 2016 عن مبادرة جديدة، والتي وعدت من خلالها بجعل سيري أداة أكثر فائدة، وذلك عبر قدرته على التعامل مع تطبيقات الطرف الثالث من أوبر Uber.

وأشارت الشركة في ذلك الوقت إلى أن توسيع استخدام سيري خارج تطبيقات الشركة الرسمية سوف يزيد من انتشاره، وفي عام 2017 كشفت الشركة النقاب عن مكبر الصوت المنزلي الذكي خاصتها HomePod، والذي يعد بمثابة رد من آبل على أجهزة مكبرات الصوت المنزلية الذكية الأخرى المصنعة من قبل شركات مختلفة مثل Amazon Echo و Google Home.

وبحسب المعلومات فإن الشركة تستعد خلال مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين لإضافة صوت جديد تمامًا لمساعدها الشخصي سيري، بحيث سوف يحصل هذا المساعد على ترقية تشتد الحاجة إليها، كما أشارت الشائعات الأخيرة إلى أن شركة آبل قد تطلق نسخة جديدة منخفضة التكلفة من مكبر الصوت المنزلي HomePod، ولكن من المؤكد أن ذلك سوف يكون مفاجئًا لرؤية نسخة جديد تمامًا بعد مرور وقت قصير من إصدار النسخة الأصلية في شهر فبراير/شباط.

وبغض النظر عما إذا كان هناك نسخة جديدة من مكبر الصوت المنزلي، فإن ترقية المساعد الصوتي سيري يعد أمرًا ضروريًا لمستقبل جهاز HomePod، وذلك مع التراجع الملحوظ للمساعد سيري ومعاناته بالمقارنة مع المساعدات الرقمية الأخرى مثل أليكسا من أمازون Amazon Alexa والمساعد الذكي من جوجل Google Assistant، وذلك على الرغم من تواجده منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 كميزة في هاتف iPhone 4S الجديد حينها.

تجدر الإشارة إلى قيام شركة جوجل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2018 المنعقد في وقت سابق من هذا الشهر بالحديث حول نيتها توفير أصوات جديدة لمساعدها الذكي خلال الصيف، بما في ذلك صوت المغني جون ليجند John Legend، مع عرضها لاستخدام جديد للمساعد الصوتي تمثل بنظام Google Duplex القادر على إجراء مكالمات هاتفية لحجز مواعيد بالنيابة عن المستخدم وبصوت وطريقة بشرية قادرة على خداع الطرف الآخر على المكالمة.