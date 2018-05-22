آبل قد تضيف خيار صوتي جديد لمساعدها الشخصي سيري
آخر تحديث GMT00:07:11
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

آبل قد تضيف خيار صوتي جديد لمساعدها الشخصي "سيري"

العرب اليوم -

العرب اليوم - آبل قد تضيف خيار صوتي جديد لمساعدها الشخصي "سيري"

سيري
واشنطن - العرب اليوم

تتجهز شركة آبل لعقد مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين WWDC في سان خوسيه في 4 يونيو، وهو الحدث الذي استغلته الشركة المصنعة لهواتف آيفون على مدى السنوات الماضية للإعلان عن ترقيات لمساعدها الصوتي الذكي الشخصي سيري Siri، بحيث ساعدت تلك الترقيات على جعله أكثر فائدة للمستخدمين، ويفترض أن تتابع الشركة سيرها في هذا الاتجاه خلال هذا العام من خلال جعل سيري أكثر ذكاء مع الحصول على صوت جديد.

ويكذر أن آبل وعدت ضمن مؤتمر WWDC 2013 بحصول سيري على واجهة جديدة وصوت أكثر سلاسة، وفي نسخة المؤتمر لعام 2014 جلبت آبل إمكانية استخدام سيري ضمن هواتف آيفون وحواسيبها اللوحية آيباد دون الحاجة إلى استخدام اليدين، وذلك من خلال تفعيلها ميزة الأوامر الصوتية، أما في عام 2015 فقد اتخذت الشركة خطوات لجعل سيري أكثر استباقية للإجابة على الأسئلة.

وأعلنت آبل في نسخة المؤتمر لعام 2016 عن مبادرة جديدة، والتي وعدت من خلالها بجعل سيري أداة أكثر فائدة، وذلك عبر قدرته على التعامل مع تطبيقات الطرف الثالث من أوبر Uber.

وأشارت الشركة في ذلك الوقت إلى أن توسيع استخدام سيري خارج تطبيقات الشركة الرسمية سوف يزيد من انتشاره، وفي عام 2017 كشفت الشركة النقاب عن مكبر الصوت المنزلي الذكي خاصتها HomePod، والذي يعد بمثابة رد من آبل على أجهزة مكبرات الصوت المنزلية الذكية الأخرى المصنعة من قبل شركات مختلفة مثل Amazon Echo و Google Home.

وبحسب المعلومات فإن الشركة تستعد خلال مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين لإضافة صوت جديد تمامًا لمساعدها الشخصي سيري، بحيث سوف يحصل هذا المساعد على ترقية تشتد الحاجة إليها، كما أشارت الشائعات الأخيرة إلى أن شركة آبل قد تطلق نسخة جديدة منخفضة التكلفة من مكبر الصوت المنزلي HomePod، ولكن من المؤكد أن ذلك سوف يكون مفاجئًا لرؤية نسخة جديد تمامًا بعد مرور وقت قصير من إصدار النسخة الأصلية في شهر فبراير/شباط.

وبغض النظر عما إذا كان هناك نسخة جديدة من مكبر الصوت المنزلي، فإن ترقية المساعد الصوتي سيري يعد أمرًا ضروريًا لمستقبل جهاز HomePod، وذلك مع التراجع الملحوظ للمساعد سيري ومعاناته بالمقارنة مع المساعدات الرقمية الأخرى مثل أليكسا من أمازون Amazon Alexa والمساعد الذكي من جوجل Google Assistant، وذلك على الرغم من تواجده منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 كميزة في هاتف iPhone 4S الجديد حينها.

تجدر الإشارة إلى قيام شركة جوجل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2018 المنعقد في وقت سابق من هذا الشهر بالحديث حول نيتها توفير أصوات جديدة لمساعدها الذكي خلال الصيف، بما في ذلك صوت المغني جون ليجند John Legend، مع عرضها لاستخدام جديد للمساعد الصوتي تمثل بنظام Google Duplex القادر على إجراء مكالمات هاتفية لحجز مواعيد بالنيابة عن المستخدم وبصوت وطريقة بشرية قادرة على خداع الطرف الآخر على المكالمة.

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

آبل قد تضيف خيار صوتي جديد لمساعدها الشخصي سيري آبل قد تضيف خيار صوتي جديد لمساعدها الشخصي سيري



أخبار ذات صلة

GMT 00:00 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايو

"أبل" تزيل بعض التطبيقات من متجرها
العرب اليوم - "أبل" تزيل بعض التطبيقات من متجرها

GMT 23:58 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

HMD Global تحصل على استثمار لإعادة أمجاد هواتف نوكيا
العرب اليوم - HMD Global تحصل على استثمار لإعادة أمجاد هواتف نوكيا

GMT 23:55 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018
العرب اليوم - تعرف على أفضل الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد لعام 2018

GMT 23:53 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

سامسونج تكشف عن النسخة الخفيفة من هاتفها الرائد Galaxy S8
العرب اليوم - سامسونج تكشف عن النسخة الخفيفة من هاتفها الرائد Galaxy S8

GMT 23:28 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

صدمة لمستخدمي تطبيق سيجنال
العرب اليوم - صدمة لمستخدمي تطبيق سيجنال

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

آبل قد تضيف خيار صوتي جديد لمساعدها الشخصي سيري آبل قد تضيف خيار صوتي جديد لمساعدها الشخصي سيري



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

​ارتدت فستانًا ورديًّا مُزخرَفًا يحمل توقيع "أتيلير فيرساتشي"

تايلور سويفت أنيقة خلال حضورها حفلة "بيلبورد"

لاس فيغاس ـ رولا عيسى

حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:18 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

تعرفي كيفية اختيار الملابس الملائمة للعمل في فصل الصيف
العرب اليوم - تعرفي كيفية اختيار الملابس الملائمة للعمل في فصل الصيف

GMT 07:34 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

استمتع برحلة إلى جزيرة أنتاركتيكا وتجربة طيران رائعة
العرب اليوم - استمتع برحلة إلى جزيرة أنتاركتيكا وتجربة طيران رائعة

GMT 07:58 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

نقشات الزهور في التصاميم الداخلية تجعل منزلك ينبض بالحياة
العرب اليوم - نقشات الزهور في التصاميم الداخلية تجعل منزلك ينبض بالحياة

GMT 05:05 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

ترامب يحثّ الصين على إبقاء حدودها مُحكمة مع كوريا الشمالية
العرب اليوم - ترامب يحثّ الصين على إبقاء حدودها مُحكمة مع كوريا الشمالية

GMT 08:37 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

نازانين زاغاري تواجه العديد من الاتهامات بشأن نشر دعاية كاذبة
العرب اليوم - نازانين زاغاري تواجه العديد من الاتهامات بشأن نشر دعاية كاذبة

GMT 06:19 2018 الأحد ,20 أيار / مايو

تعرَّف على كلير وايت كيلر مُصمّمة فستان ميجان ماركل الملكي
العرب اليوم - تعرَّف على كلير وايت كيلر مُصمّمة فستان ميجان ماركل الملكي

GMT 07:16 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

استمتع بركوب الدراجات في باريس مع "Véloscénic"
العرب اليوم - استمتع بركوب الدراجات في باريس مع "Véloscénic"

GMT 08:50 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

باثورست تمنح منزلها الفيكتوري في لندن فرصة جديدة للتميز
العرب اليوم - باثورست تمنح منزلها الفيكتوري في لندن فرصة جديدة للتميز

GMT 08:12 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

ترامب يطالب بالتحقيق في تجسس أوباما على حملته الانتخابية
العرب اليوم - ترامب يطالب بالتحقيق في تجسس أوباما على حملته الانتخابية

GMT 02:44 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

الأعضاء المحافظين يجدون صعوبة في تنظيم سياسات الإنترنت
العرب اليوم - الأعضاء المحافظين يجدون صعوبة في تنظيم سياسات الإنترنت

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 17:25 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي
العرب اليوم - سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 19:17 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها
العرب اليوم - رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 15:54 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه
العرب اليوم - خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 14:40 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز
العرب اليوم - أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز

GMT 10:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة
العرب اليوم - أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة

GMT 04:28 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

توقيف سيدة لقيامها بنشر صور "مُخلة" لزوج ابنتها
العرب اليوم - توقيف سيدة لقيامها بنشر صور "مُخلة" لزوج ابنتها

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab