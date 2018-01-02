أبل تستعد لإطلاق تحديث ios 1125 لإرضاء مستخدمى هواتف آيفون
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أبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 11.2.5 لإرضاء مستخدمى هواتف آيفون

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العرب اليوم - أبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 11.2.5 لإرضاء مستخدمى هواتف آيفون

هواتف آيفون
لندن ـ العرب اليوم

تعمل شركة أبل حاليا على تحديث  iOS 11.2.5 الجديد لهواتف آيفون، و المقرر أن يكون الأهم بالنسبة للشركة الأمريكية هذه الفترة، خاصة مع الأزمات المتعددة التى مرت بها خلال عام 2017 الماضى، خاصة بعد أن اعترفت الشركة بتقليل سرعة هواتف آيفون القديمة عن عمد، وهو ما دفع بعض المستخدمين إلى مقاضاة الشركة أمام المحاكم.

أزمة إبطاء هواتف  ايفون
قالت الشركة فى بيان: "لقد سمعنا ردود فعل من عملائنا حول الطريقة التى نتعامل بها مع أجهزة ايفون مع البطاريات القديمة، ونحن نعلم أن البعض منكم يشعرون بأن أبل خذلتهم، ونعتذر عن هذا الأمر، لقد كان هناك الكثير من سوء الفهم حول هذه المسألة، لذلك نود أن نعلمك أن هناك بعض التغييرات التى نقوم بها".

خطوات أبل لحل أزمة إبطاء هواتف ايفون
خفضت أبل تكلفة استبدال بطارية هواتف آيفون 6، 6 بلس، وايفون  6sو6s بلس للنصف، وليس هذا فقط بل أن تحديث iOS 11.2.5 المقبل يمكن أن يشمل الميزات التى من شأنها أن تسمح للمستخدمين بمراقبة صحة بطارية هواتف ايفون الخاصة بهم وإذا كانت تؤثر على الأداء العام أم لا، والتحديث القادم سيكون حاسما جدا إذا كانت أبل تريد كسب ثقة عملائها مرة أخرى.

 

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أبل تستعد لإطلاق تحديث ios 1125 لإرضاء مستخدمى هواتف آيفون أبل تستعد لإطلاق تحديث ios 1125 لإرضاء مستخدمى هواتف آيفون



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أبل تستعد لإطلاق تحديث ios 1125 لإرضاء مستخدمى هواتف آيفون أبل تستعد لإطلاق تحديث ios 1125 لإرضاء مستخدمى هواتف آيفون



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