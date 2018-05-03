طالب "تويتر" مستخدميه بتغيير كلمات المرور السرية بعد تسرب بيانات عدد من الحسابات، وقال فى تغريدة، إنهم وجدوا ثغرة فى النظام تقوم بتسجيل بعض كلمات المرور للحسابات، وقامت الشركة بالتعامل معها.

وأشار "تويتر"، إلى أنه ينصح المستخدمين بتغيير كلمة السر الخاصة بحساباتهم.