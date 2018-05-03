طالب "تويتر" مستخدميه بتغيير كلمات المرور السرية بعد تسرب بيانات عدد من الحسابات، وقال فى تغريدة، إنهم وجدوا ثغرة فى النظام تقوم بتسجيل بعض كلمات المرور للحسابات، وقامت الشركة بالتعامل معها.
وأشار "تويتر"، إلى أنه ينصح المستخدمين بتغيير كلمة السر الخاصة بحساباتهم.
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تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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