oppo تستعد لطرح هاتف جديد يمكن شحنه بالكامل فى 15 دقيقة

تستعد شركةOppo لإطلاق هاتف ذكى جديد بمواصفات حديثة خلال العام الجارى، وأهم ما سيميزه أنه سيأتى مع ميزة Super VOOC التى تعمل على شحن الهاتف بشكل سريع، وفقا لتكهنات وسائل الإعلام الصينية، فالميزة الجديدة قادرة على شحن بطارية 2500 مللى أمبير فى 15 دقيقة فقط، ويمكنها أيضا شحن البطارية بنسبة حوالى 45٪ فى 5 دقائق فقط.

وظهرت تلك التقنية أول مرة خلال المؤتمر العالمى للهواتف فى فبراير 2016، وبعد ما يقرب من عامين تحسنت التكنولوجيا بشكل كبير وأصبح لديها إمكانيات إضافية.

وذكر موقع technode أن من المتوقع أن يأتى هاتف "أوبو" الجديد مع مجموعة مواصفات راقية، وعلى الرغم من أنه لم يتم نشر أى معلومات رسمية، إلا أن هناك صورة مسربة نشرت على شبكة الانترنت تكشف عن شكل الهاتف، الذى سيأتى مع شاشة كاملة بحجم كبير وفى الأعلى تحمل كاميرا أمامية مع ثلاثة أجهزة اسشعار، ومن المتوقع أن تكون واحدة منها خاصة بالتعرف على الوجه.