oppo تستعد لطرح هاتف جديد يمكن شحنه بالكامل فى 15 دقيقة

تستعد شركةOppo لإطلاق هاتف ذكى جديد بمواصفات حديثة خلال العام الجارى، وأهم ما سيميزه أنه سيأتى مع ميزة Super VOOC التى تعمل على شحن الهاتف بشكل سريع، وفقا لتكهنات وسائل الإعلام الصينية، فالميزة الجديدة قادرة على شحن بطارية 2500 مللى أمبير فى 15 دقيقة فقط، ويمكنها أيضا شحن البطارية بنسبة حوالى 45٪ فى 5 دقائق فقط.
وظهرت تلك التقنية أول مرة خلال المؤتمر العالمى للهواتف فى فبراير 2016، وبعد ما يقرب من عامين تحسنت التكنولوجيا بشكل كبير وأصبح لديها إمكانيات إضافية.
وذكر موقع technode أن من المتوقع أن يأتى هاتف "أوبو" الجديد مع مجموعة مواصفات راقية، وعلى الرغم من أنه لم يتم نشر أى معلومات رسمية، إلا أن هناك صورة مسربة نشرت على شبكة الانترنت تكشف عن شكل الهاتف، الذى سيأتى مع شاشة كاملة بحجم كبير وفى الأعلى تحمل كاميرا أمامية مع ثلاثة أجهزة اسشعار، ومن المتوقع أن تكون واحدة منها خاصة بالتعرف على الوجه.
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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