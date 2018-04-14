جوجل تستعد لإطلاق إصدار جديد من اندرويد

تستعد شركة جوجل للكشف عن نظام التشغيل أندرويد P وفقا للترتيبالأبجدي المعتاد، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.
وشاركت جوجل مجموعة من خلفيات الربيع المميزة على قصصها الأخيرة على انستجرام، ورغم أن خلفيات الشاشة تعد رائعة ومميزة بشكل كبير، إلا أنه بالتدقيق فيها نجد أنها تكشف عن الكثير من الأمور المتعلقة بنظام التشغيل اندرويد P لمقبل من جوجل، حيث تضم الصورة مجموعة كبيرة من المصاصات والتى تعرف بـ popsicles، وهو ما يشير إلى أن نظام اندرويد المقبل قد يحمل هذا الاسم.
كذلك فمن بين الاحتمالات المتعددة التى يمكن أن يطلقها فريق اندرويد على الإصدار المقبل بعض الأسماء مثل Pineapple Cake، وPepsi، Parfait، Poptart، Pancake، Pumpkin Pie، وحتى زبدة Peanut.
ومن المنتظر أن يكون لدى جوجل الكثير من الوقت قبل أن تكشف عن الإصدار المقبل من نظام اندرويد، لكن من المتوقع أن تظهر الكثير من المعلومات عنه في أوائل شهر مايو، عند إجراء Google I / O.
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