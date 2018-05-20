سامسونج تخطط لجعل bixby متواجدًا بجميع منتجاتها في 2020

أطلقت شركة سامسونج قبل عامين مساعدها الشخصي بيكسبي "Bixby" على هواتفها الرائدة، لكن بالمقارنة مع المساعدات الصوتية الأخرى للشركات الكبرى في العالم التقني، فإن مساعد سامسونج هو أقلها انتشارًا ربما.
لكن على ما يبدو أن سامسونج تسعى لجعل مساعدها الصوتي ضمن الأكثر انتشاراً في العالم، وربما على قمة المساعدات الصوتي في عام 2020، حيث تسعى الشركة لجعل المساعد الصوتي متواجداً على جميع منتجاتها التقنية في ذلك العام.
وبهذا، فإن الشركة التي تتنافس في سوق جميع الأجهزة الالكترونية والتقنية في العالم ستجعل مساعدها أكثر انتشاراً في حال الحديث عن تواجده ضمن الهواتف، الثلاجات، الغسالات، التلفزيونات، وأجهزة انترنت الأشياء بشكل عام.
وعلى الرغم من أن Bixby لا يبدو المساعد الصوتي الأنسب للمستخدمين حالياً، إلا أن سامسونج تبدو جادة في تطويره وجعله خياراً أساسياً للجميع.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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