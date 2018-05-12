يبدو وأن سوق العملات الرقمية سيشهد تحولاً كبيراً في السنوات القادمة، فبعد أن كشفت تيليجرام عن رغبتها بإطلاق عملة رقمية مشفرة، ها هي الأخبار تتحدث عن سير فيسبوك على نفس الاتجاه لإطلاق عملة رقمية جديدة.

وذكر موقع Cheddar في تقرير خاص أن الشركة تعمل على إطلاق عملة رقمية مشفرة، وبالرغم من قلة التفاصيل التي نشرها التقرير، إلا أنه تحدث عن نية الشركة في الاستفادة من ذلك في عمليات الدفع الخاصة بالشركة على منصتها.

وبحسب التقرير، فإن ديفيد ماركوس سيقود عملية فيسبوك في تطوير العملة الرقمية، حيث تم تعيينه قبل فترة قصيرة كمدير قسم تقنية بلوك تشين مع إطلاق الشركة للقسيم، وهو ما يعني أن هناك خطط صريحة بتطوير تقنيات مختلفة للشركة باستخدام بلوك تشين.