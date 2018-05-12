يبدو وأن سوق العملات الرقمية سيشهد تحولاً كبيراً في السنوات القادمة، فبعد أن كشفت تيليجرام عن رغبتها بإطلاق عملة رقمية مشفرة، ها هي الأخبار تتحدث عن سير فيسبوك على نفس الاتجاه لإطلاق عملة رقمية جديدة.
وذكر موقع Cheddar في تقرير خاص أن الشركة تعمل على إطلاق عملة رقمية مشفرة، وبالرغم من قلة التفاصيل التي نشرها التقرير، إلا أنه تحدث عن نية الشركة في الاستفادة من ذلك في عمليات الدفع الخاصة بالشركة على منصتها.
وبحسب التقرير، فإن ديفيد ماركوس سيقود عملية فيسبوك في تطوير العملة الرقمية، حيث تم تعيينه قبل فترة قصيرة كمدير قسم تقنية بلوك تشين مع إطلاق الشركة للقسيم، وهو ما يعني أن هناك خطط صريحة بتطوير تقنيات مختلفة للشركة باستخدام بلوك تشين.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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